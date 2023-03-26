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    Выиграет ли Бразилия у Марокко?

    Марокко — Бразилия. Ставки (к. 1.85) и прогноз на товарищеский матч 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Бразилия
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    Сборная Бразилии
    26 марта сборная Марокко примет сборную Бразилии в рамках товарищеского матча, начало которого запланировано на 01:00 по мск. Марокко — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2023 года
    Марокко
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    Марокко

    Марокканцы стали главным открытием и сенсацией чемпионата мира 2022 года. Подопечные Валида Реграги стали настоящей грозой авторитетов и пробились в полуфинал Мундиаля, где уступили сборной Франции (0:2). После этого Марокко также проиграло Хорватии (1:2) в матче за третье место.

    На групповой стадии африканская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), но победила Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Затем «атласские львы» в серии пенальти одолели Испанию, а в четвертьфинале оказались сильнее Португалии (1:0).

    Коэффициенты матча Марокко — Бразилия

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    До этого марокканцы также провели два матча и одержали две победы в рамках квалификации на Кубок африканских наций. Соперниками являются национальные команды Южной Африки, Либерии и Зимбабве.

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    В мартовских планах у Марокко также товарищеская встреча со сборной Перу, которая состоится 28 марта. А далее подопечные Реграри будут продолжать играть матчи квалификации на главный турнир своего континента.

    Бразилия

    «Пентакампеоны» будут стараться реабилитироваться перед болельщиками за неудачное выступление на чемпионате мира. Для «желто-зеленых» вылет в четвертьфинале можно однозначно назвать провальным.

    Бразильцы в серии пенальти проиграли Хорватии. До этого они выиграли у Южной Кореи (4:1) в 1/8 финала, а также переиграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), но уступили Камеруну (0:1) на групповой стадии самого престижного турнира планеты.

    Неудачное выступление на Мундиале вынудило «селесао» сменить тренера. На смену Тите пришел Рамон, который стал исполняющим обязанности наставника команды. Это будет его первый поединок у руля команды.

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    • В марте сборная Бразилии проведет лишь один товарищеский матч. А впереди у команды также контрольные игры. Следующий крупный турнир — Кубок Америки состоится в 2024 году в Эквадоре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают сборную Бразилии явным фаворитом противостояния. На победу бразильцев выставлен коэффициент 1.65.

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    Коэффициент на викторию сборной Марокко равен 5.40. За 4.10 можно взять ставку на ничью.

    Думается, что будет результативный поединок, поэтому поставим на то, что команды забьют три мяча на двоих.

    Также рискнем и поставим на уверенную победу сборной Бразилии.

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    Марокко — Бразилия: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Выиграет ли Бразилия у Марокко?
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