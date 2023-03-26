«Эйбар»
После 32 проведенных туров «Эйбар» с 62 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на четыре пункта.
«Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем в остальных пяти встречах чемпионата только побеждали.
Коэффициенты матча Эйбар — ФК Андорра
В своей последней проведенной игре коллектив на выезде переиграл со счетом 3:2 «Мирандес». А ранее он выиграл четыре поединка подряд и не пропустил в них ни одно гола.
«Эйбар» на своем поле проиграл в текущем розыгрыше Сегунды только раз, а также одержал десять викторий и добыл четыре мировых результата.
«Андорра»
Абсолютный дебютант Сегунды очень даже неплохо проводит этот чемпионат и даже некоторое время претендовал на место в плей-офф, но затем сильно сдал и сейчас идет во второй части турнирки в семи очках от зоны вылета.
Клуб из княжества за 32 проведенных матча смог выиграть в 11 из них, 14 раз он еще уходил с поля поверженным и семь матчей свел вничью, забил 33 голов, а пропустил на четыре мяча меньше.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Андорра» вот уже как три матча подряд не знает горечи поражений, раз выиграв за этот период при двух мировых. В минувшем туре она дома поделила очки с аутсайдером «Ибицей» 2:2.
Команда смогла выиграть свой последний гостевой поединок, а перед этим уступила в пяти матчах вне родных стен из шести при одной мировой.
В первом круге «Андорра» на своем поле неожиданно обыграла «Эйбар» со счетом 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.85.
На викторию «Андорры» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.25.
Прогнозируем, что «Эйбар» на своем поле возьмет реванш у «Андорры» за поражение в первом круге.
Однако ожидаем, что виктория будет минимальной и, скорее всего, со счетом 1:0.