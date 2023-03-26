В рамках 33-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своем поле сыграет против «Андорры». Встреча, которая пройдет 26 марта, начнется в 15:00 по мск. «Эйбар» — «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

После 32 проведенных туров «Эйбар» с 62 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на четыре пункта.

«Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем в остальных пяти встречах чемпионата только побеждали.

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В своей последней проведенной игре коллектив на выезде переиграл со счетом 3:2 «Мирандес». А ранее он выиграл четыре поединка подряд и не пропустил в них ни одно гола.

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«Эйбар» на своем поле проиграл в текущем розыгрыше Сегунды только раз, а также одержал десять викторий и добыл четыре мировых результата.

«Андорра»

Абсолютный дебютант Сегунды очень даже неплохо проводит этот чемпионат и даже некоторое время претендовал на место в плей-офф, но затем сильно сдал и сейчас идет во второй части турнирки в семи очках от зоны вылета.

Клуб из княжества за 32 проведенных матча смог выиграть в 11 из них, 14 раз он еще уходил с поля поверженным и семь матчей свел вничью, забил 33 голов, а пропустил на четыре мяча меньше.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Андорра» вот уже как три матча подряд не знает горечи поражений, раз выиграв за этот период при двух мировых. В минувшем туре она дома поделила очки с аутсайдером «Ибицей» 2:2.

Команда смогла выиграть свой последний гостевой поединок, а перед этим уступила в пяти матчах вне родных стен из шести при одной мировой.

В первом круге «Андорра» на своем поле неожиданно обыграла «Эйбар» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.85.

На викторию «Андорры» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.25.

Прогнозируем, что «Эйбар» на своем поле возьмет реванш у «Андорры» за поражение в первом круге.

Однако ожидаем, что виктория будет минимальной и, скорее всего, со счетом 1:0.