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    Американцы выиграют малой кровью

    Гренада — США. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 25 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Гренада — США
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    Кристиан Пулишич
    В ночь на 25 марта в 4-м туре группового этапа Лига наций КОНКАКАФ дивизиона А сборная Гренады на своем поле сыграет против национальной команды США. Начало — в 03:00 по мск. Гренада — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гренада

    Сборная Гранады — это всего лишь 173 команда рейтинга ФИФА. Она никогда не брала участие в финальной части чемпионата мира и только дважды игра на Золотом кубке КОНКАКАФ.

    Оба раза выступление на континентальном первенстве были не особо удачными, ведь «острые парни» не смогли выйти из группы. А их последнее участие было аж в 2011 году.

    В этом же розыгрыше Лиги наций гренадцы наверняка вылетят дивизионом ниже, так как сейчас с одним баллом находятся на последнем месте в своей группе.

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    Этот пункт Гранада заработала в домашней игре с Сальвадором 2:2, которому проиграла на выезде 1:3, и была вне родных стен разгромлена своим предстоящим противником. 0:5.

    США

    Национальная команда США является одной из самых сильных на своем континента. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и часто участвует в финальных раундах ЧМ.

    В своей последнем мировом форуме «звездно-полосатые» оставили о себе неплохое впечатление. Они смогли выйти из группы в компании с Англией, Уэльсом и Ираном, набрав пять баллов в трех играх.

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    • Однако уже на первой стадии плей-офф американцы проиграли со счетом 1:3 Нидерландам и вылетели из турнира. После того «янки» провели два товарнияка, проиграв 1:2 Сербии и сыграв вничью 0:0 с Колумбией.

    В текущем турнире сборная США обыграла дома предстоящего противника 5:0 и расписали мировую на выезде со счетом 1:1 с Сальвадором, и пока идет второй в группе.

    Между собой эти сборные провели четыре поединка, все которые выиграли американцы со общим счетом 15:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу США предлагают — 1.06.

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    На викторию Гренады дают — 26.00, ничья оценена — в 11.00.

    Американцы не будут сильно напрягаться в поединке с откровенно слабым соперником, выиграв малой кровью. В общем, ставим на ТМ 3,5 за 2.14.

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    Гренада — США: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Американцы выиграют малой кровью
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