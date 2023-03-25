Гренада
Сборная Гранады — это всего лишь 173 команда рейтинга ФИФА. Она никогда не брала участие в финальной части чемпионата мира и только дважды игра на Золотом кубке КОНКАКАФ.
Оба раза выступление на континентальном первенстве были не особо удачными, ведь «острые парни» не смогли выйти из группы. А их последнее участие было аж в 2011 году.
В этом же розыгрыше Лиги наций гренадцы наверняка вылетят дивизионом ниже, так как сейчас с одним баллом находятся на последнем месте в своей группе.
Этот пункт Гранада заработала в домашней игре с Сальвадором 2:2, которому проиграла на выезде 1:3, и была вне родных стен разгромлена своим предстоящим противником. 0:5.
США
Национальная команда США является одной из самых сильных на своем континента. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и часто участвует в финальных раундах ЧМ.
В своей последнем мировом форуме «звездно-полосатые» оставили о себе неплохое впечатление. Они смогли выйти из группы в компании с Англией, Уэльсом и Ираном, набрав пять баллов в трех играх.
Однако уже на первой стадии плей-офф американцы проиграли со счетом 1:3 Нидерландам и вылетели из турнира. После того «янки» провели два товарнияка, проиграв 1:2 Сербии и сыграв вничью 0:0 с Колумбией.
В текущем турнире сборная США обыграла дома предстоящего противника 5:0 и расписали мировую на выезде со счетом 1:1 с Сальвадором, и пока идет второй в группе.
Между собой эти сборные провели четыре поединка, все которые выиграли американцы со общим счетом 15:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу США предлагают — 1.06.
На викторию Гренады дают — 26.00, ничья оценена — в 11.00.
Американцы не будут сильно напрягаться в поединке с откровенно слабым соперником, выиграв малой кровью. В общем, ставим на ТМ 3,5 за 2.14.