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    Германия уверенно обыграет Перу

    Германия — Перу. Ставки (к. 1.85) и прогноз на товарищеский матч 25 марта 2023 года

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    Сборная Германии
    25 марта сборная Германии примет сборную Перу в рамках товарищеского матча, начало которого запланировано на 22:45 по мск. Германия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2023 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 22:45 Перу Перу
  • Лима
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    Германия

    Подопечные Ханса-Дитера Флика проведут первый матч после провального чемпионата мира. На Мундиале Бундестим не смогла выйти из группы. Немецкая машина проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и одолела Коста-Рику (4:2), но этого оказалось недостаточно.

    В итоге Манншафт набрали лишь четыре пункта и стали третьими в группе. Теперь им нужно реабилитироваться на домашнем чемпионате Европы в 2024 году, поскольку плохого выступления на родных аренах им точно не простят.

    Коэффициенты матча Германия — Перу

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    Вслед за спаррингом с Перу сборная Германии 28 марта также проведет товарищеский матч с национальной командой Бельгии. Дальнейшее расписание команды пока остается неизвестным.

    Все прогнозы на футбол

    До чемпионата мира немцы также неудачно выступили в Лиге наций. Главная команда Германии стала лишь третьей в своей группе. Она обошла сборную Англии, но пропустила вперед Италию и Венгрию В итоге Германия осталась в Лиге А.

    Перу

    «Инки» и вовсе не смогли пробиться на чемпионат мира в Катаре. Они проиграли сборной Австралии в серии пенальти в рамках стыковых матчей за право сыграть на Мундиале.

    «Бело-красные» заняли пятое место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке. Сборная Перу не смогла обойти национальные команды Бразилии, Аргентины, Уругвая и Эквадора, но оказались выше Колумбии, Чили, Парагвая, Боливии и Венесуэлы.

    Вместо чемпионата мира перуанцы провели товарищеские матчи, в которых одолели Боливию (1:0) и Парагвай (1:0). До этого они также в спарринге переиграли Сальвадор (4:1), но уступили Мексике (0:1).

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    • У сборной Перу также будет еще одна игра во время мартовской паузы. Подопечные Хуана Рейносо 28 марта сыграют против главной сенсации чемпионата мира в Катаре — сборной Марокко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают сборную Германии явным фаворитом противостояния. На победу немцев выставлен коэффициент 1.32.

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    Ставка на победу сборной Перу принимается с котировкой 9.60. За 5.80 можно взять ставку на ничью.

    Думается, что Германия намного сильнее и злее, поэтому поставим на ее победу минимум в два мяча.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют. Ждем результативный поединок.

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    Германия — Перу: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Германия уверенно обыграет Перу
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