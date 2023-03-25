25 марта сборная Германии примет сборную Перу в рамках товарищеского матча, начало которого запланировано на 22:45 по мск. Германия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Подопечные Ханса-Дитера Флика проведут первый матч после провального чемпионата мира. На Мундиале Бундестим не смогла выйти из группы. Немецкая машина проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и одолела Коста-Рику (4:2), но этого оказалось недостаточно.

В итоге Манншафт набрали лишь четыре пункта и стали третьими в группе. Теперь им нужно реабилитироваться на домашнем чемпионате Европы в 2024 году, поскольку плохого выступления на родных аренах им точно не простят.

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Вслед за спаррингом с Перу сборная Германии 28 марта также проведет товарищеский матч с национальной командой Бельгии. Дальнейшее расписание команды пока остается неизвестным.

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До чемпионата мира немцы также неудачно выступили в Лиге наций. Главная команда Германии стала лишь третьей в своей группе. Она обошла сборную Англии, но пропустила вперед Италию и Венгрию В итоге Германия осталась в Лиге А.

Перу

«Инки» и вовсе не смогли пробиться на чемпионат мира в Катаре. Они проиграли сборной Австралии в серии пенальти в рамках стыковых матчей за право сыграть на Мундиале.

«Бело-красные» заняли пятое место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке. Сборная Перу не смогла обойти национальные команды Бразилии, Аргентины, Уругвая и Эквадора, но оказались выше Колумбии, Чили, Парагвая, Боливии и Венесуэлы.

Вместо чемпионата мира перуанцы провели товарищеские матчи, в которых одолели Боливию (1:0) и Парагвай (1:0). До этого они также в спарринге переиграли Сальвадор (4:1), но уступили Мексике (0:1).

У сборной Перу также будет еще одна игра во время мартовской паузы. Подопечные Хуана Рейносо 28 марта сыграют против главной сенсации чемпионата мира в Катаре — сборной Марокко.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают сборную Германии явным фаворитом противостояния. На победу немцев выставлен коэффициент 1.32.

Ставка на победу сборной Перу принимается с котировкой 9.60. За 5.80 можно взять ставку на ничью.

Думается, что Германия намного сильнее и злее, поэтому поставим на ее победу минимум в два мяча.

Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют. Ждем результативный поединок.