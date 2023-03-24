Тунис сыграет на своем поле с Ливией в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 23:30 мск. Тунис — Ливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тунис

Тунис на последнем Мундиале смотрелся симпатично. Правда, команда не смогла преодолеть групповой турнир, хоть и победила самих французов.

В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на 1 месте. Тунис набрал 4 очка в 2 матчах.

В своем последнем матче команда победила. Причем эта победа пришлась на тот самый поединок с Францией (1:0).

Прогнозы на Кубок Африки

Тунисцы традиционно успешно противостоят Ливии. В 4 последних очных поединках команда выигрывала.

Тунис наверняка будет активно атаковать. Команда мотивирована увеличить гандикап от конкурентов.

Ливия

Эта команда находится на 3 месте в группе. Сборная Ливии набрала 3 зачетных балла в 2 матчах.

Свой последний поединок сборная Ливия выиграла. Команда смогла уверенно переиграть Эфиопию со счетом 3:1.

До того ливийцы проиграли 4 матча подряд. Да и с надежностью обороны у команды далеко не все ладится.

Ливии нужно попытаться зацепиться за очки. Правда, последний раз в матчах с Тунисом ей это удавалось еще 5 с половиной лет назад.

Сборная Ливии явно будет действовать вторым номером. Вот только шансов в матче с лидером группы у гостей не так много.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Туниса предлагают — 1.23.

На викторию Ливии дают — 13.50, ничья оценена — в 4.60.

Тунис сильнее соперника, однако вполне может позволить себе некоторую расслабленность .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.