Тунис
Тунис на последнем Мундиале смотрелся симпатично. Правда, команда не смогла преодолеть групповой турнир, хоть и победила самих французов.
В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на 1 месте. Тунис набрал 4 очка в 2 матчах.
В своем последнем матче команда победила. Причем эта победа пришлась на тот самый поединок с Францией (1:0).
Тунисцы традиционно успешно противостоят Ливии. В 4 последних очных поединках команда выигрывала.
Тунис наверняка будет активно атаковать. Команда мотивирована увеличить гандикап от конкурентов.
Ливия
Эта команда находится на 3 месте в группе. Сборная Ливии набрала 3 зачетных балла в 2 матчах.
Свой последний поединок сборная Ливия выиграла. Команда смогла уверенно переиграть Эфиопию со счетом 3:1.
До того ливийцы проиграли 4 матча подряд. Да и с надежностью обороны у команды далеко не все ладится.
Ливии нужно попытаться зацепиться за очки. Правда, последний раз в матчах с Тунисом ей это удавалось еще 5 с половиной лет назад.
Сборная Ливии явно будет действовать вторым номером. Вот только шансов в матче с лидером группы у гостей не так много.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Туниса предлагают — 1.23.
На викторию Ливии дают — 13.50, ничья оценена — в 4.60.
Тунис сильнее соперника, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.