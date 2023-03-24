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    Голевого обмена не избежать?!

    Тунис — Ливия. Прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, Кубок африканских наций, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Туниса
    Прогноз и ставки на Тунис — Ливия
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    Вахби Хазри
    Тунис сыграет на своем поле с Ливией в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 23:30 мск. Тунис — Ливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тунис

    Тунис на последнем Мундиале смотрелся симпатично. Правда, команда не смогла преодолеть групповой турнир, хоть и победила самих французов.

    В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на 1 месте. Тунис набрал 4 очка в 2 матчах.

    В своем последнем матче команда победила. Причем эта победа пришлась на тот самый поединок с Францией (1:0).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Тунисцы традиционно успешно противостоят Ливии. В 4 последних очных поединках команда выигрывала.

    Тунис наверняка будет активно атаковать. Команда мотивирована увеличить гандикап от конкурентов.

    Ливия

    Эта команда находится на 3 месте в группе. Сборная Ливии набрала 3 зачетных балла в 2 матчах.

    Свой последний поединок сборная Ливия выиграла. Команда смогла уверенно переиграть Эфиопию со счетом 3:1.

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    • До того ливийцы проиграли 4 матча подряд. Да и с надежностью обороны у команды далеко не все ладится.

    Ливии нужно попытаться зацепиться за очки. Правда, последний раз в матчах с Тунисом ей это удавалось еще 5 с половиной лет назад.

    Сборная Ливии явно будет действовать вторым номером. Вот только шансов в матче с лидером группы у гостей не так много.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Туниса предлагают — 1.23.

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    На викторию Ливии дают — 13.50, ничья оценена — в 4.60.

    Тунис сильнее соперника, однако вполне может позволить себе некоторую расслабленность.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.

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    Тунис — Ливия: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Голевого обмена не избежать?!
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