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    Сербы сделают результат в первом тайме

    Сербия — Литва. Ставка (к. 2.07) и прогноз на отборочный матч Евро-2024, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Литва
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    Сборная Сербии
    Сербия сыграет на своем поле с Литвой в рамках 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Сербия — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 24 Марта 2023 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 22:45 Литва Литва
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    Сербия

    Команда начинает отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года с матча против сборной Литвы. Совсем недавно команда сыграла на чемпионате мира в Катаре, получилось не очень удачно.

    Сербия заняла последнее место в своей группе на мундиале 2022 года. Команда провела 3 матча, дважды проиграла — Бразилии (0:2) и Швейцарии (2:3). Сыграла вничью с Камеруном (3:3).

    Коэффициенты матча Сербия — Литва

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    После чемпионата мира Сербия провели лишь один товарищеский поединок против сборной США и победила со счетом 2:1.

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    Стоит отметить, что до ЧМ-2022 Сербия заняла первое место на групповом этапе Лиги наций (Лига B). В 6-и матчах команда проиграла лишь один раз, столько же сыграла вничью и 4 матча выиграла.

    У команда все хорошо с результативностью. В Лиге наций Сербия забила 13 голов за 6 матчей, на чемпионате мира сборная забила 5 мячей в 3-х встречах.

    Литва

    Эта сборная выглядит совсем неважно в последнее время. Литва не выигрывала уже 9 матчей подряд. Последняя победа команды была датирована 25 марта 2022 года в матче с Сан-Марино (2:1).

    За эти 9 матчей Литва забила лишь 2 гола при 17-и пропущенных. Команда безобразно выступила на групповом этапе Лиги наций (Лига С), заняв в своей группе последнее место. Литва встретилась в группе с Фарельскими Островами, Турцией и Люксенбургом.

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    • Команда является аутсайдером в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Помимо Литвы в группе G также будут играть Черногория, Венгрия, Сербия и Болгария.

    Стоит отметить, что в очных встречах между Литвой и Сербией первые также не могут похвастаться результатов. Сербы обыгрывали соперника в последних 4-х встречах. Последний раз Литва обыгрывала своего предстоящего соперника в 2009 году (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом Сербию, коэффициент на победу которой равен 1.08. Успех Литвы оценивается в 30.00, ничья — в 9.60.

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    Сербия наголову выше своего соперника. Можно предположить, что хозяева добьются убедительной победы с разницей в несколько мячей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал Сербии 3 больше за 2.07.

    Еще один вариант ставки — Фора Сербии -1 в первом тайме за 1.82.

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    Сербия — Литва: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Сербы сделают результат в первом тайме
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