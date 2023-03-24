Сербия сыграет на своем поле с Литвой в рамках 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Сербия — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия

Команда начинает отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года с матча против сборной Литвы. Совсем недавно команда сыграла на чемпионате мира в Катаре, получилось не очень удачно.

Сербия заняла последнее место в своей группе на мундиале 2022 года. Команда провела 3 матча, дважды проиграла — Бразилии (0:2) и Швейцарии (2:3). Сыграла вничью с Камеруном (3:3).

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После чемпионата мира Сербия провели лишь один товарищеский поединок против сборной США и победила со счетом 2:1.

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Стоит отметить, что до ЧМ-2022 Сербия заняла первое место на групповом этапе Лиги наций (Лига B). В 6-и матчах команда проиграла лишь один раз, столько же сыграла вничью и 4 матча выиграла.

У команда все хорошо с результативностью. В Лиге наций Сербия забила 13 голов за 6 матчей, на чемпионате мира сборная забила 5 мячей в 3-х встречах.

Литва

Эта сборная выглядит совсем неважно в последнее время. Литва не выигрывала уже 9 матчей подряд. Последняя победа команды была датирована 25 марта 2022 года в матче с Сан-Марино (2:1).

За эти 9 матчей Литва забила лишь 2 гола при 17-и пропущенных. Команда безобразно выступила на групповом этапе Лиги наций (Лига С), заняв в своей группе последнее место. Литва встретилась в группе с Фарельскими Островами, Турцией и Люксенбургом.

Команда является аутсайдером в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Помимо Литвы в группе G также будут играть Черногория, Венгрия, Сербия и Болгария.

Стоит отметить, что в очных встречах между Литвой и Сербией первые также не могут похвастаться результатов. Сербы обыгрывали соперника в последних 4-х встречах. Последний раз Литва обыгрывала своего предстоящего соперника в 2009 году (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом Сербию, коэффициент на победу которой равен 1.08. Успех Литвы оценивается в 30.00, ничья — в 9.60.

Сербия наголову выше своего соперника. Можно предположить, что хозяева добьются убедительной победы с разницей в несколько мячей.

Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал Сербии 3 больше за 2.07.

Еще один вариант ставки — Фора Сербии -1 в первом тайме за 1.82.