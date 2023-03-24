Нигерия
Нигерия всегда считается крепкой сборной. И состав под стать, вот только последний чемпионат мира команда пропустила.
Нынешнее поколение нигерийцев пока не оправдывает надежды. Разве что заметно прогрессирует форвард Виктор Осимен.
В своем последнем матче команда также проиграла. Нигерия уступила сборной Португалии со счетом 4:0.
До того сборная Нигерии проиграла еще и Коста-Рике (2:0). Да и вообще, на текущий момент пораженческая серия команды составляет 3 матча.
Нигерия наверняка будет активно атаковать. Осимен и его партнеры настроены прервать свою серию неудач.
Гвинея-Бисау
Эта команда также не отличается стабильностью результатов. Да и с победами у Гвинеи-Бисау в последнее время не складывается.
Например, свой последний поединок сборная Гвинея-Бисау свела вничью. В матче с Гамбией голов не было.
Гвинея-Бисау не побеждала еще с июля. Тогда команда сумела уверенно переиграть гамбийцев (2:0).
Единственный официальный поединок с нигерийцами команда проиграла (0:2). Причем произошло это год назад.
Гвинея-Бисау явно будет действовать вторым номером. Вот только с атакой у команды откровенно не складывается.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 1.34.
На викторию Гвинеи-Бисау дают — 9.40, ничья оценена — в 4.90.
Наш прогноз — Фора Нигерии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.29.