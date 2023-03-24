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    Уверенная победа Нигерии

    Нигерия — Гвинея-Бисау. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок африканских наций, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз и ставки на Нигерия — Гвинея-Бисау
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    Самуэль Чуквуезе
    Нигерия сыграет на своем поле с Гвинеей-Бисау в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:00 мск. Нигерия — Гвинея-Бисау: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нигерия

    Нигерия всегда считается крепкой сборной. И состав под стать, вот только последний чемпионат мира команда пропустила.

    Нынешнее поколение нигерийцев пока не оправдывает надежды. Разве что заметно прогрессирует форвард Виктор Осимен.

    В своем последнем матче команда также проиграла. Нигерия уступила сборной Португалии со счетом 4:0.

    Прогнозы на Кубок Африки

    До того сборная Нигерии проиграла еще и Коста-Рике (2:0). Да и вообще, на текущий момент пораженческая серия команды составляет 3 матча.

    Нигерия наверняка будет активно атаковать. Осимен и его партнеры настроены прервать свою серию неудач.

    Гвинея-Бисау

    Эта команда также не отличается стабильностью результатов. Да и с победами у Гвинеи-Бисау в последнее время не складывается.

    Например, свой последний поединок сборная Гвинея-Бисау свела вничью. В матче с Гамбией голов не было.

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    • Гвинея-Бисау не побеждала еще с июля. Тогда команда сумела уверенно переиграть гамбийцев (2:0).

    Единственный официальный поединок с нигерийцами команда проиграла (0:2). Причем произошло это год назад.

    Гвинея-Бисау явно будет действовать вторым номером. Вот только с атакой у команды откровенно не складывается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 1.34.

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    На викторию Гвинеи-Бисау дают — 9.40, ничья оценена — в 4.90.

    Нигерия имеет более крепкий состав, к тому же явно постарается воспользоваться фактором своего поля.

    Наш прогноз — Фора Нигерии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.29.

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    Нигерия — Гвинея-Бисау: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа Нигерии
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