Нигерия сыграет на своем поле с Гвинеей-Бисау в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:00 мск. Нигерия — Гвинея-Бисау: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нигерия

Нигерия всегда считается крепкой сборной. И состав под стать, вот только последний чемпионат мира команда пропустила.

Нынешнее поколение нигерийцев пока не оправдывает надежды. Разве что заметно прогрессирует форвард Виктор Осимен.

В своем последнем матче команда также проиграла. Нигерия уступила сборной Португалии со счетом 4:0.

Прогнозы на Кубок Африки

До того сборная Нигерии проиграла еще и Коста-Рике (2:0). Да и вообще, на текущий момент пораженческая серия команды составляет 3 матча.

Нигерия наверняка будет активно атаковать. Осимен и его партнеры настроены прервать свою серию неудач.

Гвинея-Бисау

Эта команда также не отличается стабильностью результатов. Да и с победами у Гвинеи-Бисау в последнее время не складывается.

Например, свой последний поединок сборная Гвинея-Бисау свела вничью. В матче с Гамбией голов не было.

Гвинея-Бисау не побеждала еще с июля. Тогда команда сумела уверенно переиграть гамбийцев (2:0).

Единственный официальный поединок с нигерийцами команда проиграла (0:2). Причем произошло это год назад.

Гвинея-Бисау явно будет действовать вторым номером. Вот только с атакой у команды откровенно не складывается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 1.34.

На викторию Гвинеи-Бисау дают — 9.40, ничья оценена — в 4.90.

Нигерия имеет более крепкий состав , к тому же явно постарается воспользоваться фактором своего поля.

Наш прогноз — Фора Нигерии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.29.