Южная Корея сыграет на своем поле с Колумбией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 марта, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Эта команда сильна, но стабильностью результатов не блещет. На чемпионате мира южнокорейцы выступили не столь ярко, вылетев в 1/8 финала.

Правда, никому и в голову не придет упрекать команду за поражение от Бразилии (4:1). Силы были слишком не равны.

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Зато Южная Корея умудрилась обыграть сборную Португалии (2:1). Так что не учитывать силу корейцев нельзя.

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Матчи с Колумбией для команды проходят довольно. Два последних поединка завершились в пользу азиатов.

Южная Корея наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Более того, команда не проигрывала колумбийцам уже 18 лет.

Колумбия

Эта команда также не отличается стабильностью. На чемпионат мира Колумбия не квалифицировалась, проводя лишь товарищеские поединки.

Свой последний поединок Колумбия сыграла вничью. В матче с США голов забито не было, да и вообще, колумбийцы не пропускают уже в двух матчах кряду.

До того команда добыла уверенную викторию. Жертвой сборной Колумбии стал Парагвай, в ворота которого влетело два безответных мяча.

Подбор игроков у южноамериканцев довольно качественный. Лидеры команды очень неплохо чувствуют себя в европейском футболе.

Колумбия наверняка будет активно атаковать. Тем паче, осенью команда демонстрировала весьма симпатичный уровень игры.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Колумбии предлагают — 2.50.

На викторию Южной Кореи дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

Колумбия имеет более крепкий по именам состав, и явно будет активно действовать в атаке .

Наш прогноз — Победа Колумбии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.