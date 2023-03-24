ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нассер Аль-ХелаифиТщеславие ПСЖ. Как деньги сделали парижан слепыми к доморощенным талантам Зинедин ЗиданВернуть Зидана и купить Беллингема. Что должен сделать «Реал», чтобы снова стать лучше «Барсы» Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира
    Все новости спорта

    Колумбийцы добудут викторию

    Южная Корея — Колумбия. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Южной Кореи Прогнозы на сборную Колумбии
    Прогноз и ставки на Южная Корея — Колумбия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Диас
    Южная Корея сыграет на своем поле с Колумбией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 марта, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Марта 2023 года
    Южная Корея
  • Сеул
    •  Южная Корея 14:00 Колумбия Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •

    Южная Корея

    Эта команда сильна, но стабильностью результатов не блещет. На чемпионате мира южнокорейцы выступили не столь ярко, вылетев в 1/8 финала.

    Правда, никому и в голову не придет упрекать команду за поражение от Бразилии (4:1). Силы были слишком не равны.

    Коэффициенты матча Южная Корея — Колумбия

    1X2Новым игрокам
  • 2.853.202.55Фрибет$40
    •

    Зато Южная Корея умудрилась обыграть сборную Португалии (2:1). Так что не учитывать силу корейцев нельзя.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с Колумбией для команды проходят довольно. Два последних поединка завершились в пользу азиатов.

    Южная Корея наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Более того, команда не проигрывала колумбийцам уже 18 лет.

    Колумбия

    Эта команда также не отличается стабильностью. На чемпионат мира Колумбия не квалифицировалась, проводя лишь товарищеские поединки.

    Свой последний поединок Колумбия сыграла вничью. В матче с США голов забито не было, да и вообще, колумбийцы не пропускают уже в двух матчах кряду.

  • Трансферный дайджест. 14-20 марта
  • Выбор Гюндогана и де Йонга, Лукаку и Рабьо сменят команду, желание Салаха
  • 20/03/2023

    • До того команда добыла уверенную викторию. Жертвой сборной Колумбии стал Парагвай, в ворота которого влетело два безответных мяча.

    Подбор игроков у южноамериканцев довольно качественный. Лидеры команды очень неплохо чувствуют себя в европейском футболе.

    Колумбия наверняка будет активно атаковать. Тем паче, осенью команда демонстрировала весьма симпатичный уровень игры.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Колумбии предлагают — 2.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию Южной Кореи дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

    Колумбия имеет более крепкий по именам состав, и явно будет активно действовать в атаке.

    Наш прогноз — Победа Колумбии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Вашингтон — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Умбер — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Даллас — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Майами — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Торонто — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мемфис — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Милуоки — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Юта — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сальвадор — Гондурас
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Южная Корея — Колумбия: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Колумбийцы добудут викторию
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры