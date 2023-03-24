Австрия сыграет на своем поле с Азербайджаном в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Австрия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Австрийцы крайне неудачно выступили в Лиге наций. Да так, что опустились в Лигу В. За 6 матчей команда набрала только 4 очка в своей группе.

Австрия смогла выиграть один матч, но при этом она проиграла четыре. Турнир группового этапа хозяева завершили с серией из трех неудач.

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Перед вылетом австрийская сборная проиграла Дании (0:2), Франции (0:2) и Хорватии (1:3). Тем самым она продлила свою безвыигрышную серию в официальных выступлениях до 5 игр.

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Тем не менее, в двух последних играх, которые были товарищеские, коллектив выиграл, включая и против Италии, а значит набирает неплохой ход.

Азербайджан

Последний свой матч Азербайджан провел ударно. Победа над сборной Северной Македонии на выезде вышла эффектной (3:1).

В минувшем розыгрыше третьего дивизиона Лиги наций команда заняла только второе место в группе с отставанием в три очка от Казахстана.

В последний на сегодня раз коллектив проиграл еще в июне 2022 года, когда ему домашнее поражение нанесла Словакия (0:1).

В последних пяти поединках во всех турнирах гости выиграли, так что они находятся в хорошей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Австрию, коэффициент на победу которой равен 1,22. Успех Азербайджана оценивается в 13,09, ничья — в 6,08.

В пяти последних матчах гости выигрывали, а значит неизменно забивали.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,45.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,11, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.