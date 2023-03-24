ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЧто смотреть в международную паузу: Роналду и Кейн идут на рекорд, перезагрузка Бундестим и тренеры-дебютанты Нассер Аль-ХелаифиТщеславие ПСЖ. Как деньги сделали парижан слепыми к доморощенным талантам Зинедин ЗиданВернуть Зидана и купить Беллингема. Что должен сделать «Реал», чтобы снова стать лучше «Барсы»
    Все новости спорта

    Сдержит ли Азербайджан Австрию?

    Австрия — Азербайджан. Ставка за 2.45 на матч Евро-2024 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Австрии Прогнозы на Сборная Азербайджана
    Прогноз и ставки на Австрия — Азербайджан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Австрия выиграла два последних матча
    Австрия сыграет на своем поле с Азербайджаном в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Австрия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 24 Марта 2023 года

    Австрия

    Австрийцы крайне неудачно выступили в Лиге наций. Да так, что опустились в Лигу В. За 6 матчей команда набрала только 4 очка в своей группе.

    Австрия смогла выиграть один матч, но при этом она проиграла четыре. Турнир группового этапа хозяева завершили с серией из трех неудач.

    Коэффициенты матча Австрия — Азербайджан

    1X2Новым игрокам
  • 1.226.1014.00Фрибет$40
    •

    Перед вылетом австрийская сборная проиграла Дании (0:2), Франции (0:2) и Хорватии (1:3). Тем самым она продлила свою безвыигрышную серию в официальных выступлениях до 5 игр.

    Все прогнозы на футбол

    Тем не менее, в двух последних играх, которые были товарищеские, коллектив выиграл, включая и против Италии, а значит набирает неплохой ход.

    Азербайджан

    Последний свой матч Азербайджан провел ударно. Победа над сборной Северной Македонии на выезде вышла эффектной (3:1).

    В минувшем розыгрыше третьего дивизиона Лиги наций команда заняла только второе место в группе с отставанием в три очка от Казахстана.

  • На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024
  • Все, что нужно знать об отборе и финальной стадии чемпионата Европы в Германии
  • 20/03/2023

    • В последний на сегодня раз коллектив проиграл еще в июне 2022 года, когда ему домашнее поражение нанесла Словакия (0:1).

    В последних пяти поединках во всех турнирах гости выиграли, так что они находятся в хорошей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Австрию, коэффициент на победу которой равен 1,22. Успех Азербайджана оценивается в 13,09, ничья — в 6,08.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти последних матчах гости выигрывали, а значит неизменно забивали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,45.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,11, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сальвадор — Гондурас
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мертенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Баррер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гана — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фенербахче — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Венгрия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Австрия — Азербайджан: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Сдержит ли Азербайджан Австрию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры