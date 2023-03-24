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    Аргентина учинит разгром панамцам

    Аргентина — Панама. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Панама
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    Аргентина сыграет на своем поле с Панамой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 марта, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Марта 2023 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 03:00 Панама Панама
  • Панама
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    Аргентина

    Новоиспеченные чемпионы мира сильны в любом виде. Даже не в оптимальном составе аргентинцы могут обыграть кого угодно.

    Да и с панамцами Аргентина всегда играет успешно. Оба очных поединка были выиграны уверенно: 3:1 и 5:0.

    Коэффициенты матча Аргентина — Панама

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    В своем последнем матче аргентинцы как раз и стали триумфаторами Мундиаля. В серии пенальти была обыграна Франция.

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    Даже в случае серьезной кадровой ротации аргентинцы не должны иметь проблем с преодолением оборонительных редутов. Так что ждем от Аргентины активных атак с первых минут матча.

    Аргентина явно постарается максимально выложиться перед родными трибунами. Не подвела бы только реализация!

    Панама

    Эта команда не отличается стабильностью результатов. Правда, в контрольных матчах панамцы выглядят весьма прилично.

    Например, свой последний матч сборная Панамы свела вничью. Контрольный поединок с Гватемалой завершился паритетом (1:1).

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    • Главным бичом команды является слабенькая реализация. Панама крайне редко забивает больше гола за матч.

    К слову, панамцы давненько не выигрывали. Последняя виктория случилась еще в сентябре, когда Панама переиграла Бахрейн (0:2).

    Панама будет действовать вторым номером. Свои шансы гости могут найти в контратаках, однако важнее, все же, будет сдержать выпады аргентинцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.11.

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    На викторию Панамы дают — 21.00, ничья оценена — в 8.50.

    Аргентина имеет более сильный по именам состав, и явно постарается сыграть на максимальных оборотах.

    Наш прогноз — Фора Аргентины -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора Аргентины -3.5 за 3.45.

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    Аргентина — Панама: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Аргентина учинит разгром панамцам
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