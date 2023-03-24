Аргентина
Новоиспеченные чемпионы мира сильны в любом виде. Даже не в оптимальном составе аргентинцы могут обыграть кого угодно.
Да и с панамцами Аргентина всегда играет успешно. Оба очных поединка были выиграны уверенно: 3:1 и 5:0.
Коэффициенты матча Аргентина — Панама
В своем последнем матче аргентинцы как раз и стали триумфаторами Мундиаля. В серии пенальти была обыграна Франция.
Даже в случае серьезной кадровой ротации аргентинцы не должны иметь проблем с преодолением оборонительных редутов. Так что ждем от Аргентины активных атак с первых минут матча.
Аргентина явно постарается максимально выложиться перед родными трибунами. Не подвела бы только реализация!
Панама
Эта команда не отличается стабильностью результатов. Правда, в контрольных матчах панамцы выглядят весьма прилично.
Например, свой последний матч сборная Панамы свела вничью. Контрольный поединок с Гватемалой завершился паритетом (1:1).
Главным бичом команды является слабенькая реализация. Панама крайне редко забивает больше гола за матч.
К слову, панамцы давненько не выигрывали. Последняя виктория случилась еще в сентябре, когда Панама переиграла Бахрейн (0:2).
Панама будет действовать вторым номером. Свои шансы гости могут найти в контратаках, однако важнее, все же, будет сдержать выпады аргентинцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.11.
На викторию Панамы дают — 21.00, ничья оценена — в 8.50.
Аргентина
Наш прогноз — Фора Аргентины -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора Аргентины -3.5 за 3.45.