Аргентина сыграет на своем поле с Панамой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 марта, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Новоиспеченные чемпионы мира сильны в любом виде. Даже не в оптимальном составе аргентинцы могут обыграть кого угодно.

Да и с панамцами Аргентина всегда играет успешно. Оба очных поединка были выиграны уверенно: 3:1 и 5:0.

Коэффициенты матча Аргентина — Панама 1X2Новым игрокам 1.0223.0075.00Фрибет$40

В своем последнем матче аргентинцы как раз и стали триумфаторами Мундиаля. В серии пенальти была обыграна Франция.

Все прогнозы на футбол

Даже в случае серьезной кадровой ротации аргентинцы не должны иметь проблем с преодолением оборонительных редутов. Так что ждем от Аргентины активных атак с первых минут матча.

Аргентина явно постарается максимально выложиться перед родными трибунами. Не подвела бы только реализация!

Панама

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Правда, в контрольных матчах панамцы выглядят весьма прилично.

Например, свой последний матч сборная Панамы свела вничью. Контрольный поединок с Гватемалой завершился паритетом (1:1).

Главным бичом команды является слабенькая реализация. Панама крайне редко забивает больше гола за матч.

К слову, панамцы давненько не выигрывали. Последняя виктория случилась еще в сентябре, когда Панама переиграла Бахрейн (0:2).

Панама будет действовать вторым номером. Свои шансы гости могут найти в контратаках, однако важнее, все же, будет сдержать выпады аргентинцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.11.

На викторию Панамы дают — 21.00, ничья оценена — в 8.50.

Аргентина имеет более сильный по именам состав , и явно постарается сыграть на максимальных оборотах.

Наш прогноз — Фора Аргентины -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора Аргентины -3.5 за 3.45.