19 марта в Берлине «Унион Берлин» примет «Айнтрахт» в рамках матча 25-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 17:30 мск. «Унион Берлин» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион Берлин»

Команда нынешний сезон проводит вполне прилично. «Унион Берлин» находится на 4-й позиции в Бундеслиге, борясь за попадание на пьедестал.

За чемпионский титул в Бундеслиге клуб уже не поборется. Более того, рискует выпать из зоны Лиги чемпионов, ведь опережает 5-е место по разнице мячей.

Коэффициенты матча Унион — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.403.153.10Фрибет$40

На этой неделе коллектив вылетел из Лиги Европы, потерпев разгром на выезде от бельгийского «Юниона» (0:3) после ничьей 3:3 дома.

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В последних пяти поединках во всех турнирах берлинцы не знают побед при трех ничьих и двух поражениях, так что явно переживают спад.

«Айнтрахт»

В чемпионате Германии дела у команды в последнее время обстоят не лучшим образом. В настоящий момент «Айнтрахт» занимает только шестое место в турнирной таблице.

На счету команды Оливера Гласнера 40 очков. Она уже на пять пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов, но вся борьба еще впереди. Выше франкфуртцев находятся нынешний соперник, «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».

На текущей неделе «Орлы» также вылетели из Лиги чемпионов, и также потерпели разгром с аналогичным счетом 0:3 — обидчиком выступил «Наполи».

В последних пяти поединках во всех турнирах клуб также не знает побед при трех поражениях, а значит испытывает явные проблемы с игрой.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Унион Берлин», коэффициент на победу которого равен 2,44. Успех «Айнтрахта» оценивается в 3,20, ничья — в 3,20.

В семи из 10 последних домашних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Унион Берлин» выиграет за 2,44.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,01, ведь в девяти из 15 последних матчей хозяев забивали оба соперника.