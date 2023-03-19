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    Выпадет ли «Унион Берлин» из топ-4?

    «Унион Берлин» — «Айнтрахт». Ставки (к. 2.44) и прогноз на Бундеслигу 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Айнтрахт»
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    «Унион Берлин» занимает 4-е место
    19 марта в Берлине «Унион Берлин» примет «Айнтрахт» в рамках матча 25-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 17:30 мск. «Унион Берлин» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Марта 2023 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Унион Берлин»

    Команда нынешний сезон проводит вполне прилично. «Унион Берлин» находится на 4-й позиции в Бундеслиге, борясь за попадание на пьедестал.

    За чемпионский титул в Бундеслиге клуб уже не поборется. Более того, рискует выпать из зоны Лиги чемпионов, ведь опережает 5-е место по разнице мячей.

    Коэффициенты матча Унион — Айнтрахт Ф

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    На этой неделе коллектив вылетел из Лиги Европы, потерпев разгром на выезде от бельгийского «Юниона» (0:3) после ничьей 3:3 дома.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних пяти поединках во всех турнирах берлинцы не знают побед при трех ничьих и двух поражениях, так что явно переживают спад.

    «Айнтрахт»

    В чемпионате Германии дела у команды в последнее время обстоят не лучшим образом. В настоящий момент «Айнтрахт» занимает только шестое место в турнирной таблице.

    На счету команды Оливера Гласнера 40 очков. Она уже на пять пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов, но вся борьба еще впереди. Выше франкфуртцев находятся нынешний соперник, «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».

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    • На текущей неделе «Орлы» также вылетели из Лиги чемпионов, и также потерпели разгром с аналогичным счетом 0:3 — обидчиком выступил «Наполи».

    В последних пяти поединках во всех турнирах клуб также не знает побед при трех поражениях, а значит испытывает явные проблемы с игрой.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Унион Берлин», коэффициент на победу которого равен 2,44. Успех «Айнтрахта» оценивается в 3,20, ничья — в 3,20.

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    В семи из 10 последних домашних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Унион Берлин» выиграет за 2,44.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,01, ведь в девяти из 15 последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Унион Берлин» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Выпадет ли «Унион Берлин» из топ-4?
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