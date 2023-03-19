«Реймс»
«Реймс» в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке в турнирной таблице.
Отставание от идущего пятым «Ренна» составляет всего 4 очка. Да и проигрывает команда крайне редко: всего 4 коллизии в чемпионате.
Коэффициенты матча Реймс — Марсель
Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Реймс» на выезде исхитрился минимально обыграть «Монако».
«Реймс» сейчас находится в отличной форме. Об этом ярко свидетельствуют три победы кряду в чемпионате.
«Реймс» наверняка постарается дать бой одному из лидеров Лиги 1. Правда, последняя победа над марсельцами случилась еще три с половиной года назад.
«Марсель»
«Марсель» проводит довольно продуктивный сезон. Ныне команда находится на 2 месте в таблице Лиги 1, но отстает от лидера ПСЖ на 10 очков.
При этом «Марсель» относительно неплохо атакует. В 27 сыгранных поединках игроки команды забили 51 мяч.
В минувшем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. Марсельцы упустили верную победу над «Страсбургом» (2:2).
В этом поединке марсельцам не поможет защитник Леонардо Балерди. Аргентинец был удален в предыдущем туре.
И уж наверняка «Марсель» постарается исправиться за последнюю потерю очков. Гости явно намерены идти вперед с первых минут встречи.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Марселя» предлагают — 2.40.
На викторию «Реймса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.
«Реймс»
Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.