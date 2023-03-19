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    «Реймс» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Лига 1, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Марсель»
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    Димитри Пайет
    «Реймс» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 22:45 мск. «Реймс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Марта 2023 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 22:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    «Реймс» в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке в турнирной таблице.

    Отставание от идущего пятым «Ренна» составляет всего 4 очка. Да и проигрывает команда крайне редко: всего 4 коллизии в чемпионате.

    Коэффициенты матча Реймс — Марсель

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    Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Реймс» на выезде исхитрился минимально обыграть «Монако».

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Реймс» сейчас находится в отличной форме. Об этом ярко свидетельствуют три победы кряду в чемпионате.

    «Реймс» наверняка постарается дать бой одному из лидеров Лиги 1. Правда, последняя победа над марсельцами случилась еще три с половиной года назад.

    «Марсель»

    «Марсель» проводит довольно продуктивный сезон. Ныне команда находится на 2 месте в таблице Лиги 1, но отстает от лидера ПСЖ на 10 очков.

    При этом «Марсель» относительно неплохо атакует. В 27 сыгранных поединках игроки команды забили 51 мяч.

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    • В минувшем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. Марсельцы упустили верную победу над «Страсбургом» (2:2).

    В этом поединке марсельцам не поможет защитник Леонардо Балерди. Аргентинец был удален в предыдущем туре.

    И уж наверняка «Марсель» постарается исправиться за последнюю потерю очков. Гости явно намерены идти вперед с первых минут встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Марселя» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Реймса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

    «Реймс» в последнее время выглядит весьма привлекательно, да и марсельцы способны прибавить в игре и результатах.

    Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Реймс» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Голепада не дождетесь!
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