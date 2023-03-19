«Реймс» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 22:45 мск. «Реймс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке в турнирной таблице.

Отставание от идущего пятым «Ренна» составляет всего 4 очка. Да и проигрывает команда крайне редко: всего 4 коллизии в чемпионате.

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Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Реймс» на выезде исхитрился минимально обыграть «Монако».

Все прогнозы на Лигу 1

«Реймс» сейчас находится в отличной форме. Об этом ярко свидетельствуют три победы кряду в чемпионате.

«Реймс» наверняка постарается дать бой одному из лидеров Лиги 1. Правда, последняя победа над марсельцами случилась еще три с половиной года назад.

«Марсель»

«Марсель» проводит довольно продуктивный сезон. Ныне команда находится на 2 месте в таблице Лиги 1, но отстает от лидера ПСЖ на 10 очков.

При этом «Марсель» относительно неплохо атакует. В 27 сыгранных поединках игроки команды забили 51 мяч.

В минувшем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. Марсельцы упустили верную победу над «Страсбургом» (2:2).

В этом поединке марсельцам не поможет защитник Леонардо Балерди. Аргентинец был удален в предыдущем туре.

И уж наверняка «Марсель» постарается исправиться за последнюю потерю очков. Гости явно намерены идти вперед с первых минут встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Марселя» предлагают — 2.40.

На викторию «Реймса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

«Реймс» в последнее время выглядит весьма привлекательно , да и марсельцы способны прибавить в игре и результатах.

Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.