ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Жребий брошен. Матч-реванш для «Челси», битва двух тяжеловесов и итальянские разборки Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье
  • 21:55
    • ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Торпедо» как минимум не проиграет в Нижнем Новгороде

    «Пари НН» — «Торпедо». Прогноз (к. 3.04) и ставки на чемпионат России 19 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Торпедо Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    У «Торпедо» пока нет ни одной гостевой победы в этом сезоне РПЛ
    Нижегородский «Пари НН» сыграет на своем поле против московского «Торпедо» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 16:30 мск. «Пари НН» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Марта 2023 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 16:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •

    «Пари НН»

    «Папи НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков.

    Несколько дней назад нижегородский клуб проиграл на своем поле «Ростову» (0:1) в Кубке России.

    Коэффициенты матча Пари НН — Торпедо

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.454.50Фрибет$40
    •

    Интересно, что в конце прошлой недели команда Артема Горлова уступила «Ростову» (1:2) на выезде в рамках РПЛ.

    Серия поражений «Пари НН» составляет три матча. В начале месца нижегородцы проиграли на выезде «Зениту» (0:3).

    Все прогнозы на РПЛ

    Также стоит обратить внимание на то, что «Пари НН» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей РПЛ на своем поле, пропустив при этом 11 мячей.

    «Торпедо»

    «Торпедо» тем временем по-прежнему находится на последней строчке, набрав в 19-ти турах лишь семь очков.

    На прошлой неделе столичный клуб проиграл на своем поле «Уралу» — 0:1. Соперник сумел правильно настроиться, прекрасно понимая, что «автозаводцы» не так уж и слабы, как можно подумать, глядя в таблицу.

  • «Зенит» на шаг ближе к титулу чемпиона России
  • РПЛ: Итоги 19-го тура
  • 13/03/2023

    • Дело в том, что в начале месяца «Торпедо» отобрало очки у «Краснодара». Встреча на поле «быков» завершилась вничью — 2:2. От поражения команду Андрея Талалаева спас гол 39-летнего Игоря Лебеденко.

    Футболисты «Торпедо» ни разу выигрывали на выезде в текущем чемпионате России.

    Прогноз и ставка

    На «Пари НН» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Торпедо» — за 4.20.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Как ни странно, здесь еще не так уж и очевидно, кто вылетит из элитного дивизиона — «Пари НН» или «Торпедо». Нижегородцы очень слабо провели недавние матчи. С такой игрой будет очень сложно остаться в РПЛ.

    В первом круге матч между этими командами завершился вничью — 0:0. И вполне вероятно, что «Торпедо», в чье спасение верят только самые ярые оптимисты, снова отберет очки у «Пари НН».

    Ставка — победа «Торпедо» с форой (0) за 3.04.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Торпедо» больше 1,0 за 2.66.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Шарлотт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.58
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кливленд — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Атланта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Родина — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гомель — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пари НН» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. «Торпедо» как минимум не проиграет в Нижнем Новгороде
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры