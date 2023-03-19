Нижегородский «Пари НН» сыграет на своем поле против московского «Торпедо» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 16:30 мск. «Пари НН» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

«Папи НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков.

Несколько дней назад нижегородский клуб проиграл на своем поле «Ростову» (0:1) в Кубке России.

Коэффициенты матча Пари НН — Торпедо 1X2Новым игрокам 1.853.454.50Фрибет$40

Интересно, что в конце прошлой недели команда Артема Горлова уступила «Ростову» (1:2) на выезде в рамках РПЛ.

Серия поражений «Пари НН» составляет три матча. В начале месца нижегородцы проиграли на выезде «Зениту» (0:3).

Все прогнозы на РПЛ

Также стоит обратить внимание на то, что « Пари НН» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей РПЛ на своем поле , пропустив при этом 11 мячей.

«Торпедо»

«Торпедо» тем временем по-прежнему находится на последней строчке, набрав в 19-ти турах лишь семь очков.

На прошлой неделе столичный клуб проиграл на своем поле «Уралу» — 0:1. Соперник сумел правильно настроиться, прекрасно понимая, что «автозаводцы» не так уж и слабы, как можно подумать, глядя в таблицу.

Дело в том, что в начале месяца «Торпедо» отобрало очки у «Краснодара». Встреча на поле «быков» завершилась вничью — 2:2. От поражения команду Андрея Талалаева спас гол 39-летнего Игоря Лебеденко.

Футболисты «Торпедо» ни разу выигрывали на выезде в текущем чемпионате России.

Прогноз и ставка

На «Пари НН» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Торпедо» — за 4.20.

Как ни странно, здесь еще не так уж и очевидно, кто вылетит из элитного дивизиона — «Пари НН» или «Торпедо». Нижегородцы очень слабо провели недавние матчи. С такой игрой будет очень сложно остаться в РПЛ.

В первом круге матч между этими командами завершился вничью — 0:0. И вполне вероятно, что «Торпедо», в чье спасение верят только самые ярые оптимисты, снова отберет очки у «Пари НН».

Ставка — победа «Торпедо» с форой (0) за 3.04.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Торпедо» больше 1,0 за 2.66.