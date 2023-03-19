«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» привычно обитает в середине турнирной таблицы. Сейчас команда занимает 11 место, не претендуя ни на что.

Главным бичом команды является слабая атака. Подопечные Кирилла Новикова в 22 матчах забили всего 19 раз.

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В своем последнем поединке «Нефтехимик» потерпел поражение. Во встрече с «Велесом» нижнекамцы уступили со счетом 4:1.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с астраханцами для команды складываются традиционно сложно. Из пяти последних поединков «Нефтехимик» выиграла лишь однажды.

В этой встрече хозяева наверняка сыграют с позиции силы. Нижнекамцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

«Волгарь»

Астраханцы вполне способны побороться за выход в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 6 строчке.

«Волгарь» отстает от искомой 4 позиции на 7 очков. Вот только проигрывает команда довольно часто: 7 матчей.

В предыдущем туре «Волгарь» добыл три очка. Дома астраханцы минимально переиграли «Уфу».

До того команда не смогла разжиться очками. На выезде астраханцы уступили «Енисею» со счетом 2:1.

«Волгарь» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, есть мотивация отомстить за домашнее поражение в первом круге (0:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 1.94.

На викторию «Волгаря» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.24.

«Волгарь» в первых матчах весеннего цикла выглядел вполне прилично, и явно будет активно атаковать .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.43.