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    «Нефтехимик» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Первая лига, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Волгарь»
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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Марта 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:30 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» привычно обитает в середине турнирной таблицы. Сейчас команда занимает 11 место, не претендуя ни на что.

    Главным бичом команды является слабая атака. Подопечные Кирилла Новикова в 22 матчах забили всего 19 раз.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Волгарь

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    В своем последнем поединке «Нефтехимик» потерпел поражение. Во встрече с «Велесом» нижнекамцы уступили со счетом 4:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с астраханцами для команды складываются традиционно сложно. Из пяти последних поединков «Нефтехимик» выиграла лишь однажды.

    В этой встрече хозяева наверняка сыграют с позиции силы. Нижнекамцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

    «Волгарь»

    Астраханцы вполне способны побороться за выход в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 6 строчке.

    «Волгарь» отстает от искомой 4 позиции на 7 очков. Вот только проигрывает команда довольно часто: 7 матчей.

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    • В предыдущем туре «Волгарь» добыл три очка. Дома астраханцы минимально переиграли «Уфу».

    До того команда не смогла разжиться очками. На выезде астраханцы уступили «Енисею» со счетом 2:1.

    «Волгарь» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, есть мотивация отомстить за домашнее поражение в первом круге (0:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Волгаря» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.24.

    «Волгарь» в первых матчах весеннего цикла выглядел вполне прилично, и явно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.43.

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    «Нефтехимик» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие
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