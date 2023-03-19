«Нефтехимик»
«Нефтехимик» привычно обитает в середине турнирной таблицы. Сейчас команда занимает 11 место, не претендуя ни на что.
Главным бичом команды является слабая атака. Подопечные Кирилла Новикова в 22 матчах забили всего 19 раз.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Волгарь
В своем последнем поединке «Нефтехимик» потерпел поражение. Во встрече с «Велесом» нижнекамцы уступили со счетом 4:1.
Матчи с астраханцами для команды складываются традиционно сложно. Из пяти последних поединков «Нефтехимик» выиграла лишь однажды.
В этой встрече хозяева наверняка сыграют с позиции силы. Нижнекамцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.
«Волгарь»
Астраханцы вполне способны побороться за выход в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 6 строчке.
«Волгарь» отстает от искомой 4 позиции на 7 очков. Вот только проигрывает команда довольно часто: 7 матчей.
В предыдущем туре «Волгарь» добыл три очка. Дома астраханцы минимально переиграли «Уфу».
До того команда не смогла разжиться очками. На выезде астраханцы уступили «Енисею» со счетом 2:1.
«Волгарь» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, есть мотивация отомстить за домашнее поражение в первом круге (0:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 1.94.
На викторию «Волгаря» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.24.
«Волгарь» в первых матчах весеннего цикла выглядел вполне прилично, и явно
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.43.