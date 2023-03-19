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    «Монако» вернется на победный путь

    «Аяччо» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Лига 1, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аяччо» — «Монако»
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    «Монако» не выиграл четыре последних матча
    «Аяччо» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 15:00 мск. «Аяччо» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аяччо»

    «Медведи» ведут борьбу за выживание. В настоящий момент у команды из Аяччо 21 балл и 18-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

    Подопечные Оливье Панталони лишь на два пункта отстают от спасительной зоны. На счету «Аяччо» в текущем сезоне 20 забитых мячей и 48 пропущенных после 27 проведенных игр.

    В прошлом туре «Аяччо» в родных стенах уступило «Монпелье» (0:1), а до этого на выезде проиграло «Реймсу» (0:1).

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    В шести последних поединках во всех турнирах клуб потерпел пять поражений при одной победе, так что корсиканцы не в лучшей форме.

    «Монако»

    Команда входит в четверку лучших команда французского чемпионата. «Монако» может претендовать на 2-е место в турнирной таблице по итогам сезона, которое позволяет попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

    Команда, в целом, неплохо проводит нынешний сезон, проиграв 6 матчей из 27-ми. У монегасков все хорошо в атаке, команда забила 55 голов в сезоне — это 2-й показатель в лиге после ПСЖ.

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    • В своем предыдущем матче княжеский клуб потерпел домашнее поражение от «Реймса» (0:1), после чего выпал из зоны Лиги чемпионов.

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не выиграл и проиграл в трех из них, так что переживает явный спад.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Монако», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Аяччо» оценивается в 5,18, ничья — в 3,77.

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    В семи последних матчах гости пропускали, но все равно остаются фаворитом игры.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,07, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Аяччо» — «Монако»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. «Монако» вернется на победный путь
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