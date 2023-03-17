«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках матча 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

Команда из Ноттингема в нынешнем сезоне АПЛ борется за выживание. «Лесники» хоть и занимают на данный момент 14-е место в таблице, но отрыв даже от последнего «Саутгемптона» составляет лишь четыре пункта.

В активе «Фореста» 26 пунктов. «Ноттингем» в 26 матчах забил лишь 21 мяч, а пропустил целых 47. «Красные» будут до последнего сражаться, чтобы сохранить прописку в элите. Вся борьба еще впереди.

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Из Кубка Англии подопечные Стива Купера вылетели уже давно, уступив «Блэкпулу» (1:4), а в Кубке английской лиги дошла до полуфинала, где уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2, 0:3).

Все прогнозы на АПЛ

Последние четыре матча английской Премьер-лиги «Ноттингем» не может выиграть. Были ничьи с «Эвертоном» (2:2) и «Манчестер Сити» (1:1), а также поражения от «Фулхэма» (0:2), «Вест Хэма» (0:4) и «Тоттенхэма» (1:3).

«Ньюкасл»

Команда из одноименного города продолжает бороться за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент «сороки» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

В их активе на данный момент 44 очка. Они лишь на четыре пункта отстают от «Тоттенхэма». По потерянным очкам «черно-белые» занимают четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов.

Недавно «Ньюкасл» проиграл в финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» (0:2), а ранее вылетел из Кубка Англии, поэтому может сосредоточиться на борьбе за первую четверку АПЛ.

После серии из пяти матчей без побед «джорди» выиграли в прошлом поединке — у «Вулверхэмптона» (2:1). Поэтому клуб, похоже, приходит в себя.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Ноттингема» оценивается в 5,09, ничья — в 3,81.

В трех последних матчей хозяев поля было забито больше двух голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,04.

Еще один вариант ставки — «Ньюкасл» выиграет 1-й тайм за 2,25, ведь хозяева — явный аутсайдер матча, поэтому велика вероятность, что будут уступать к перерыву.