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    Удержится ли «Ньюкасл» в топ-4?

    «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.04) и ставки на чемпионат Англии 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл» идет на 5-м месте
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках матча 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Марта 2023 года
    Ноттингем Форест
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    «Ноттингем Форест»

    Команда из Ноттингема в нынешнем сезоне АПЛ борется за выживание. «Лесники» хоть и занимают на данный момент 14-е место в таблице, но отрыв даже от последнего «Саутгемптона» составляет лишь четыре пункта.

    В активе «Фореста» 26 пунктов. «Ноттингем» в 26 матчах забил лишь 21 мяч, а пропустил целых 47. «Красные» будут до последнего сражаться, чтобы сохранить прописку в элите. Вся борьба еще впереди.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Ньюкасл

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    Из Кубка Англии подопечные Стива Купера вылетели уже давно, уступив «Блэкпулу» (1:4), а в Кубке английской лиги дошла до полуфинала, где уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2, 0:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    Последние четыре матча английской Премьер-лиги «Ноттингем» не может выиграть. Были ничьи с «Эвертоном» (2:2) и «Манчестер Сити» (1:1), а также поражения от «Фулхэма» (0:2), «Вест Хэма» (0:4) и «Тоттенхэма» (1:3).

    «Ньюкасл»

    Команда из одноименного города продолжает бороться за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент «сороки» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

    В их активе на данный момент 44 очка. Они лишь на четыре пункта отстают от «Тоттенхэма». По потерянным очкам «черно-белые» занимают четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов.

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    • Недавно «Ньюкасл» проиграл в финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» (0:2), а ранее вылетел из Кубка Англии, поэтому может сосредоточиться на борьбе за первую четверку АПЛ.

    После серии из пяти матчей без побед «джорди» выиграли в прошлом поединке — у «Вулверхэмптона» (2:1). Поэтому клуб, похоже, приходит в себя.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Ноттингема» оценивается в 5,09, ничья — в 3,81.

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    В трех последних матчей хозяев поля было забито больше двух голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,04.

    Еще один вариант ставки — «Ньюкасл» выиграет 1-й тайм за 2,25, ведь хозяева — явный аутсайдер матча, поэтому велика вероятность, что будут уступать к перерыву.

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    «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Ньюкасл» в топ-4?
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