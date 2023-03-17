ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством «Зенит» — «Динамо»Победили «Зенит» и арбитра. У «Динамо» отобрали в Петербурге железный пенальти Килиан МбаппеХроника крушения ПСЖ. Почему фиаско парижан в Лиге чемпионов было неизбежным
    Все новости спорта

    Сможет ли «Вердер» одержать победу?

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер». Ставки (к. 1.88) и прогноз на Бундеслигу 17 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Вердер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никлас Фуллкруг
    17 марта в Менхенгладбахе на «Боруссия-Парк» «Боруссия» примет «Вердер» в рамках матча 25-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 22:30 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Марта 2023 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:30 Вердер Вердер
  • Бремен
    •

    «Боруссия» Менхенгладбах

    «Жеребята» теряли очки в последних трех турах. Им удалось выиграть только в одной из последних пяти встреч Бундеслиги, но сделали они это красиво, поскольку отняли 3 очка у самой «Баварии» (3:2).

    Текущая форма не позволяет команде забивать уже третий тур подряд. После крупного поражения от «Майнца» (0:4), «Боруссия» сыграла нулевую ничью с «Фрайбургом», а затем снова проиграла, но уже «Лейпцигу» (0:3).

    На данный момент сезона команда занимает 10-е место в турнирной таблице. В ее активе 8 побед,6 ничьих и 10 поражений, что в эквиваленте составлет 30 очков.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    У хозяев травмирован основной вратарь Йонас Омлин. Также травмы у Юлиана Вайгля и Рами Бенсебаини, которые тоже являются важными игроками основы.

    «Вердер»

    В прошлом туре «Вердер» не смог избежать поражения от «Байера». В домашнем матче «музыканты» потерпели поражение со счетом 2:3.

    И как обычно Никлас Фуллкруг отметился результативными действиями. Он отдал передачу и забил с пенальти. Итого, у форварда 15 забитых и 4 ассиста. Он лучший бомбардир Бундеслиги на данный момент.

  • Трансферный дайджест. 7-13 марта
  • Борьба за Пальинью, неопределенность Дембеле, выбор Кейна и Мораты
  • 13/03/2023

    • Ранее «Вердер» проиграл дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Айнтрахту» (0:2), а также уступил «Аугсбургу» (1:2). разгром «Бохума» со счетом 3:0 является пока что последним удачным результатом за этот период. А в таблице бременцы занимают 11-е место с 30 баллами.

    У гостей травмирован основной защитник Марко Фридль. Полузащитник Кристиан Гросс пропустит игру по состоянию здоровья.

    Прогноз и ставки

    Котировки на эту встречу следующие: 1.95 на победу «Боруссии», 4.40 на ничью и 3.76 на «Вердера».

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В предстоящем матче «Боруссии» придется забивать, поскольку у «Вердера» это получается и в противном случае «жеребята» могут проиграть поединок.

    Четыре из пяти матчей с участием «Боруссии» завершались с тремя и более забитыми голами. Минимум три гола забивалось в последних трех поединках «Вердера».

    Равно как и букмекеры, ждем от матча голов. Как минимум тотал больше 3 должен сыграть. Ставка принимается с коэффициентом 1.88. Также не исключено, что «Вердер» выиграет матч. Он разгромил соперника в первом круге (5:1) и на данный момент демонстрирует более стабильную результативность, а у «жеребят» ее сейчас вообще нет. Ставка номер 2 — победа «Вердера».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Докса — Кармиотисса
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бетис — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Юргорден — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Слован — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вердер» одержать победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры