17 марта в Менхенгладбахе на «Боруссия-Парк» «Боруссия» примет «Вердер» в рамках матча 25-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 22:30 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Жеребята» теряли очки в последних трех турах. Им удалось выиграть только в одной из последних пяти встреч Бундеслиги, но сделали они это красиво, поскольку отняли 3 очка у самой «Баварии» (3:2).

Текущая форма не позволяет команде забивать уже третий тур подряд. После крупного поражения от «Майнца» (0:4), «Боруссия» сыграла нулевую ничью с «Фрайбургом», а затем снова проиграла, но уже «Лейпцигу» (0:3).

На данный момент сезона команда занимает 10-е место в турнирной таблице. В ее активе 8 побед,6 ничьих и 10 поражений, что в эквиваленте составлет 30 очков.

Все прогнозы на Бундеслигу

У хозяев травмирован основной вратарь Йонас Омлин. Также травмы у Юлиана Вайгля и Рами Бенсебаини, которые тоже являются важными игроками основы.

«Вердер»

В прошлом туре «Вердер» не смог избежать поражения от «Байера». В домашнем матче «музыканты» потерпели поражение со счетом 2:3.

И как обычно Никлас Фуллкруг отметился результативными действиями. Он отдал передачу и забил с пенальти. Итого, у форварда 15 забитых и 4 ассиста. Он лучший бомбардир Бундеслиги на данный момент.

Ранее «Вердер» проиграл дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Айнтрахту» (0:2), а также уступил «Аугсбургу» (1:2). разгром «Бохума» со счетом 3:0 является пока что последним удачным результатом за этот период. А в таблице бременцы занимают 11-е место с 30 баллами.

У гостей травмирован основной защитник Марко Фридль. Полузащитник Кристиан Гросс пропустит игру по состоянию здоровья.

Прогноз и ставки

Котировки на эту встречу следующие: 1.95 на победу «Боруссии», 4.40 на ничью и 3.76 на «Вердера».

В предстоящем матче «Боруссии» придется забивать, поскольку у «Вердера» это получается и в противном случае «жеребята» могут проиграть поединок.

Четыре из пяти матчей с участием «Боруссии» завершались с тремя и более забитыми голами. Минимум три гола забивалось в последних трех поединках «Вердера».

Равно как и букмекеры, ждем от матча голов. Как минимум тотал больше 3 должен сыграть. Ставка принимается с коэффициентом 1.88. Также не исключено, что «Вердер» выиграет матч. Он разгромил соперника в первом круге (5:1) и на данный момент демонстрирует более стабильную результативность, а у «жеребят» ее сейчас вообще нет. Ставка номер 2 — победа «Вердера».