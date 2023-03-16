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    Создаст ли «Сивасспор» проблемы «Фиорентине»?

    «Сивасспор» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина» выиграла первый матч
    В четверг, 16 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций «Сивасспор» в родных стенах примет «Фиорентина». Стадион «Новый Сивас стадион 4 сентября» в Сивасе. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. «Сивасспор» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 20:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Сивасспор»

    В первом поединке коллектив потерпел поражение на выезде 0:1, а значит для выхода в следующий раунд ему нужно побеждать с разницей в два мяча.

    «Сивасспор» получил прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций как победитель своей группы. Турецкий клуб набрал 11 очков и на один балл обошел румынский «Клуж».

    Коэффициенты матча Сивасспор — Фиорентина

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    В турецкой Суперлиге команда далека от ведущей группы и занимает 15-е место — это аккурат над зоной вылета. У участника 1/8 финала Лиги конференций — 24 очка в копилке.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних трех матчах во всех турнирах хозяева поля потерпели поражения, а значит будет аутсайдером ответной игры.

    «Фиорентина»

    Своё выступление в плей-офф Лиги конференции «Фиорентина» начала со стыкового раунда. В 1/16 клубу из Флоренции противостояла португальская «Брага».

    На групповом этапе «Фиалки» заняли второе место, уступив лидерство турецкому «Истанбулу». Хотя соперники набрали одинаковое количество очков — по 13.

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    • В итальянской Серии А команда занимает 11-ю позицию с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков.

    В предыдущих семи матчах коллектив не знает поражений при пяти победах кряду в последних из них, так что будет явным фаворитом матча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фиорентину», коэффициент на победу которой равен 1,61. Успех «Сивасспора» оценивается в 5,70, ничья — в 3,95.

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    В шести из 10 последних выездных матчей гости выиграли к перерыву.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет 1-й тайм за 2,20.

    Еще один вариант ставки — «Фиорентина» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,21, ведь гости выиграли с такой разницей в четырех из пяти последних матчей.

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    «Сивасспор» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Сивасспор» проблемы «Фиорентине»?
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