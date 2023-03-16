«Сивасспор»
В первом поединке коллектив потерпел поражение на выезде 0:1, а значит для выхода в следующий раунд ему нужно побеждать с разницей в два мяча.
«Сивасспор» получил прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций как победитель своей группы. Турецкий клуб набрал 11 очков и на один балл обошел румынский «Клуж».
Коэффициенты матча Сивасспор — Фиорентина
В турецкой Суперлиге команда далека от ведущей группы и занимает 15-е место — это аккурат над зоной вылета. У участника 1/8 финала Лиги конференций — 24 очка в копилке.
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В последних трех матчах во всех турнирах хозяева поля потерпели поражения, а значит будет аутсайдером ответной игры.
«Фиорентина»
Своё выступление в плей-офф Лиги конференции «Фиорентина» начала со стыкового раунда. В 1/16 клубу из Флоренции противостояла португальская «Брага».
На групповом этапе «Фиалки» заняли второе место, уступив лидерство турецкому «Истанбулу». Хотя соперники набрали одинаковое количество очков — по 13.
В итальянской Серии А команда занимает 11-ю позицию с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков.
В предыдущих семи матчах коллектив не знает поражений при пяти победах кряду в последних из них, так что будет явным фаворитом матча.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Фиорентину», коэффициент на победу которой равен 1,61. Успех «Сивасспора» оценивается в 5,70, ничья — в 3,95.
В шести из 10 последних выездных матчей гости выиграли к перерыву.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет 1-й тайм за 2,20.
Еще один вариант ставки — «Фиорентина» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,21, ведь гости выиграли с такой разницей в четырех из пяти последних матчей.