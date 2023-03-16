«Докса» сыграет на своем поле с «Кармиотиссой» в рамках 28-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:00 мск. «Докса» — «Кармиотисса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Докса»

Эта команда отчаянно сражается за выживание в элите кипрского футбола. «Докса» ныне находится на вылетающем 12 месте.

Главным бичом команды является слабая атака. В 27 матчах игроки команды забили всего лишь 19 мячей.

Вот и минувший тур сложился для команды неудачно. На выезде «Докса» по всем статьям уступила «Анортосису» (3:1).

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Матчи с «Кармиотиссой» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при одном поражении.

«Доксе» уже некуда отступать. А вот подниматься нужно, ведь сейчас команда отстает от 11 места лишь по дополнительным показателям.

«Кармиотисса»

Команда Александра Кержакова смотрится неплохо. Приход россиянина явно встряхнул коллектив, и вылет «Кармиотиссе» уже не угрожает.

Теперь же «Кармиотисса» намерена завершить чемпионат на позитивной ноте. Правда, подняться выше 10 место уже не получится.

В минувшем туре чемпионата «Кармиотисса» добыла 3 очка. Подопечные Кержакова переиграли «Эносис» (2:1).

Плюс «Кармиотисса» явно хочет отомстить сопернику за поражение трехнедельной давности. Правда, на сей раз «Докса» будет выходить, словно на последний бой.

«Кармиотисса» явно не будет отсиживаться в тылах. Есть вероятность, что Кержаков изберет контратакующую тактику.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Доксы» предлагают — 2.05.

На викторию «Кармиотиссы» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.38.

Хозяевам ничего не остается, кроме как побеждать и ждать результата матча с участием конкурента в борьбе за выживание.

Наш прогноз — Победа «Доксы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.