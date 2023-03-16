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    «Докса» — «Кармиотисса». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Кипра, 16 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра
    Прогноз и ставки на «Докса» — «Кармиотисса»
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    Александр Кержаков
    «Докса» сыграет на своем поле с «Кармиотиссой» в рамках 28-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:00 мск. «Докса» — «Кармиотисса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Докса»

    Эта команда отчаянно сражается за выживание в элите кипрского футбола. «Докса» ныне находится на вылетающем 12 месте.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 27 матчах игроки команды забили всего лишь 19 мячей.

    Вот и минувший тур сложился для команды неудачно. На выезде «Докса» по всем статьям уступила «Анортосису» (3:1).

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    Матчи с «Кармиотиссой» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при одном поражении.

    «Доксе» уже некуда отступать. А вот подниматься нужно, ведь сейчас команда отстает от 11 места лишь по дополнительным показателям.

    «Кармиотисса»

    Команда Александра Кержакова смотрится неплохо. Приход россиянина явно встряхнул коллектив, и вылет «Кармиотиссе» уже не угрожает.

    Теперь же «Кармиотисса» намерена завершить чемпионат на позитивной ноте. Правда, подняться выше 10 место уже не получится.

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    • В минувшем туре чемпионата «Кармиотисса» добыла 3 очка. Подопечные Кержакова переиграли «Эносис» (2:1).

    Плюс «Кармиотисса» явно хочет отомстить сопернику за поражение трехнедельной давности. Правда, на сей раз «Докса» будет выходить, словно на последний бой.

    «Кармиотисса» явно не будет отсиживаться в тылах. Есть вероятность, что Кержаков изберет контратакующую тактику.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Доксы» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Кармиотиссы» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.38.

    Хозяевам ничего не остается, кроме как побеждать и ждать результата матча с участием конкурента в борьбе за выживание.

    Наш прогноз — Победа «Доксы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.

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    «Докса» — «Кармиотисса»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. Кто мотивирован, тот и победит!
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