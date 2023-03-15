ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПоворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии НеймарВремя взрослеть. Неймару пора переосмыслить и перезагрузить карьеру Лионель МессиМесси против мафии. Как нарковойны в Росарио затронули великого футболиста
    Все новости спорта

    Догонит ли «Брайтон» «Ливерпуль»?

    «Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 2.08) и ставки на чемпионат Англии 15 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брайтон» занимает 7-е место
    «Брайтон» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках отложенного матча 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:30 мск. «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Марта 2023 года

    «Брайтон»

    Команда в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. «Брайтон» находится на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ с 39 очками и разницей +14.

    «Чайки» видятся настоящим крепким середняком лиги. Команда способна выдоить очки фактически из любого оппонента.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас

    1X2Новым игрокам
  • 1.454.307.50Фрибет$40
    •

    Коллектив отстает от шестого в таблице «Ливерпуля» (разница мячей +18) на три очка, поэтому в случае победы как минимум догонит мерсисайдцев.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних трех поединках южане не знают поражений при двух победах, так что будет явным фаворитом своего домашнего поединка.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Лондонцы сейчас находятся на 12-м месте.

    В 26 матчах чемпионата команда выиграла только шесть раз. Да и атака явно не блещет, отличившись лишь 21 точным ударом.

  • С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма»
  • Почти все указывает на то, что «Тоттенхэм» не собирается продлевать контракт с Антонио Конте
  • 09/03/2023

    • В минувшем туре «Орлы» потерпели очередное поражение. На своем поле коллектив минимально уступил «Манчестер Сити» (0:1).

    Вот уже 11 поединков кряду клуб не выигрывает при пяти ничьих, так что гости имеют мало шансов на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 7,10, ничья — в 4,50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В четырех из пяти последних матчей этих команд забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,08.

    Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» не забьет за 2,00, ведь им это не удавалось в трех последних поединках.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Блэкпул — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Миллуолл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Уотфорд — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Уиган — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.15
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аризона — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Брайтон» «Ливерпуль»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры