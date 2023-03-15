«Брайтон» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках отложенного матча 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:30 мск. «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Команда в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. «Брайтон» находится на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ с 39 очками и разницей +14.

«Чайки» видятся настоящим крепким середняком лиги. Команда способна выдоить очки фактически из любого оппонента.

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Коллектив отстает от шестого в таблице «Ливерпуля» (разница мячей +18) на три очка, поэтому в случае победы как минимум догонит мерсисайдцев.

Все прогнозы на АПЛ

В последних трех поединках южане не знают поражений при двух победах, так что будет явным фаворитом своего домашнего поединка.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Лондонцы сейчас находятся на 12-м месте.

В 26 матчах чемпионата команда выиграла только шесть раз. Да и атака явно не блещет, отличившись лишь 21 точным ударом.

В минувшем туре «Орлы» потерпели очередное поражение. На своем поле коллектив минимально уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Вот уже 11 поединков кряду клуб не выигрывает при пяти ничьих, так что гости имеют мало шансов на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 7,10, ничья — в 4,50.

В четырех из пяти последних матчей этих команд забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,08.

Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» не забьет за 2,00, ведь им это не удавалось в трех последних поединках.