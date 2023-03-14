«Блэкпул» сыграет на своем поле с КПР в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Блэкпул» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкпул»

«Блэкпул» борется за сохранение прописки в Чемпионшип. Правда, на данный момент команда окопалась в опасной зоне.

Команда побеждает по большим праздникам. В 36 матчах добыто всего лишь 7 викторий, и это, наряду с «Уиганом», слабейший показатель в лиге.

В минувшем туре «Блэкпул» вновь потерпел поражение. На выезде команда по всем статьям уступила «Бристоль Сити» (2:0).

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Поединки с «рейнджерами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных встреч 2 оказались победными при одном поражении.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Блэкпулу» уже банально некуда отступать, ведь отставание от спасительного 21 места составляет 6 очков.

КПР

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно блекло. КПР находится на скромном 19 месте в турнирной таблице.

Вот только атака команды не балует результативностью. В 36 матчах «рейнджеры» сумели отличиться только 37 голами.

В минувшем туре КПР добыл три важнейших зачетных пункта. Дома «рейнджеры» с минимальным счетом переиграли «Уотфорд».

Кстати, эта виктория стала для команды первой за почти три (!) месяца. Так что в психологическом плане ситуация чуть поправилась.

Гости наверняка постараются добыть хотя бы балл. КПР на 10 очков опережает опасную зону, и уж точно постарается увеличить этот гандикап.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Блэкпула» предлагают — 2.55.

На викторию КПР дают — 2.60, ничья оценена — в 3.40.

«Блэкпул» всеми силами сражается за выживание, и в родных стенах точно будет активно атаковать , что называется, до талого.

Наш прогноз — Победа «Блэкпула». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Победа «Блэкпула» во 2 тайме за 2.88.