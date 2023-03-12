«Севилья» и «Альмерия» сыграют 12 марта в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Поединок начнется в 18:15 по мск. «Севилья» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Команда находится на границе с зоной вылета в испанской Примере. «Севилья» проводит не самый удачный сезон, команда много потеряла на старте чемпионата.

«Севилья» выиграла всего 6 матчей из 24-х в сезоне. Команда не лучшим образом выступает и на своем поле, занимая 3-е место с конца по этому показателю.

Стоит отметить, что в 5-и последних матчах у команды лишь одна победу в плей-офф Лиги Европы с «Фенербахче» (2:0), одна ничья и три поражения. За этот период «Севилья» забила 6 голов и 12 пропустила.

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В предстоящем матче команда встретится со своим прямым конкурентом в борьбе за выживание в Примере. Обе команды играют не лучшим образом в последнее время, но у «Севильи» явные проблемы в обороне.

«Альмерия»

Команда имеет столько же очков, сколько и предстоящий соперник (25). «Альмерия» находится в зоне вылета Примеры, занимая 18-е место. Команда ведет борьбу за выживание и матч с «Севильей» будет супер принципиальным для «Альмерии».

В нынешнем сезоне команда выступает из рук вон плохо. «Альмерия» является одной из самых пропускающих команд испанского чемпионата (42 гола), хуже только у «Эльче» (49), которая занимает последнее место.

В пропедших 5-и встречах «Альмерия» также выиграла только один матч, причем у «Барселоны» (1:0), но в оставшихся 4-х команда выглядела неважно. За этот период «Альмерия» пропустила 13 голов и 5 раз забила.

Стоит отметить, что команды уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 3-го тура Примеры «Альмерия» на своем поле обыграла «Севилью» (2:1). Хозяева реализовали свои моменты, но игровое преимущество было на стороне гостей.

В предстоящем матче «Альмерии» необходимо побеждать и выбираться из зоны вылета, но сможет ли команда перестроиться и найти ключи к воротам «Севильи»? Сделать это будет очень тяжело, так как команда является худшей по игре в гостях.

«Альмерия» не выиграла ни одного матча на чужом поле из 11-и в нынешнем сезоне, набрав лишь 3 очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.74.

На викторию «Альмерии» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.85.

Обе команды находятся не в лучшей форме, но «Севилья» имеет преимущество своего поля, это может сказаться на результате. Стоит ожидать закрытый футбол с минимальным количеством голов.

Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.95. Еще вариант для ставки — Обе забьют — нет за 2.00.