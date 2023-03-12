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    «Ницца» продлит свою беспроигрышную серию

    «Нант» — «Ницца». Ставки (к. 2.55) и прогноз на чемпионат Франции 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Ницца»
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    «Ницца»
    В матче 27-го тура чемпионата Франции «Нант» примет «Ниццу». Событие запланировано на 12 марта 17:00 по мск. «Нант» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Марта 2023 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 17:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Нант»

    Команда располагается во второй части турнирной таблице французской Лиги 1. «Нант» проводит не самый удачный сезон, находясь в отрыве от зоны вылета всего лишь на 6 баллов.

    Команда выиграла всего лишь 6 матчей из 26-и в нынешнем сезоне, из них 4 матча команда одержала победу дома. Стоит отметить, что у «Нанта» довольно неплохая оборона, команда пропустила всего 34 гола в сезоне при 27-и забитых мячей.

    Коэффициенты матча Нант — Ницца

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    В последних 5-и матчах «Нант» сыграл не очень здорово. Команда выиграла всего лишь одну встречу у «Ланса» (2:1) в Кубке Франции. «Нант» уступил ПСЖ (2:4), «Ренну» (0:1), «Ювентусу» (0:3) и «Лансу» (1:3).

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    «Нант» явно имеет проблемы с командами из верхней части турнирной таблицы, коим и является «Ницца». В предстоящем матче хозяевам нужно прыгнуть выше головы, чтобы выбраться из череды поражений.

    «Ницца»

    Команда находится на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 42 очками в активе. «Ницца» имеет реальные шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона.

    Главный козырь «Ниццы» — оборона. Команда занимает 2-е место в лиге по надежности, пропустив всего 22 гола в 26-и встречах. «Ницца» опережает по этому показателю ПСЖ и «Марсель».

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    • У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 10 матчей. «Ницца» выиграла 7 матчей и 3 раза сыграла вничью. За этот период команда забила 19 голов и пропустила всего лишь 3 мяча.

    Стоит отметить, что «Ницца» и «Нант» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 12-го тура французской лиги команды сыграли вничью (1:1). В той встрече «Ницца» спаслась от поражения, забив свой гол на 96-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Нанта» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.25.

    «Ницца» не проигрывала последние 10 матчей. Команда также хорошо действует в гостях, уступив всего 3 раза в 13-и встречах на чужом поле.

    Наш прогноз — Победа «Ниццы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Фора «Ниццы» 0 в первом тайме за 1.81.

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    «Нант» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. «Ницца» продлит свою беспроигрышную серию
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