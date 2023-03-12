В матче 27-го тура чемпионата Франции «Монако» примет «Реймс». Событие запланировано на 12 марта 19:05 по мск. «Монако» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Команда входит в тройку лучших команда французского чемпионата. «Монако» может претендовать на 2-е место в турнирной таблице по итогам сезона, которое позволяет попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Команда успешно проводит нынешний сезон, проиграв всего 5 матчей из 26-и. У «Монако» все хорошо в атаке, команда забила 55 голов в сезоне — это 2-й показатель в лиге после ПСЖ.

Коэффициенты матча Монако — Реймс 1X2Новым игрокам 1.783.854.30Фрибет$40

В последних 5-и матчах результаты «Монако» оставляют желать лучшего. Команда выиграла 2 матча у «Байера» (3:2) в Лиге Европы и «Бреста» в чемпионате Франции (2:1), дважды проиграла и один раз сыграла вничью.

Все прогнозы на Лигу 1

В нынешнем сезоне «Монако» не так хорошо играет на своем поле. Команда пропустила большую часть голов именно в домашних матчах (22 из 36-и).

Стоит отметить, что российский полузащитник команды Александр Головин стал одним из ключевых игроков «Монако». Футболист сыграл 25 матчей, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи. В победном матче против «Бреста» (2:1) россиянин отметился забитым голом.

«Реймс»

Команда является середняком во французском чемпионате. «Реймс» располагается на 9-м месте в турнирной таблице и еще имеет теоретические шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона.

Команда отстает от необходимой 5-й строчки на 6 очков. «Реймс» отлично действует в защите, команда пропустила лишь 26 голов в 26-и матчах сезона — это 5-й показатель в лиге.

Стоит отметить, что у «Реймса» продолжается беспроигрышная серия. В чемпионате Франции команда не проигрывает уже 18 матчей подряд. Последний раз «Реймс» уступил 18 сентября 2022 года в матче с «Монако» (0:3).

За этот период команда выиграла 8 матчей и 10 раз сыграла вничью. Примечательно, что команда дважды сыграла вничью с ПСЖ (1:1 и 0:0).

В предстоящем матче команда встретится с одним из лидеров Первой лиги «Монако», которому уступил в сентябре. Сможет ли команда продлить свой затянувшийся успех? На сей раз это будет сделать гораздо труднее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.86.

На викторию «Реймса» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.85.

«Реймс» выдает мощнейший отрезок без поражений, но в матче с «Монако» вряд-ли сможет победить. «Реймс» выиграл лишь 2 матча из 13-и на чужом поле.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.85. Еще вариант для ставки — Фора «Реймса» 0 в первом тайме за 2.66.