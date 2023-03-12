«Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 15:00 мск. «Краснодар-2» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» отчаянно сражается за выживание. Пока шансы на него у кубанцев невысокие, ведь они осели на самом дне турнирной таблицы.

Отставание от спасительной 14 позиции составляет 7 очков. Да и стабильности молодым краснодарцам недостает.

Коэффициенты матча Краснодар-2 — Балтика 1X2Новым игрокам 7.004.001.50Фрибет$40

В своем последнем поединке команда добыл один балл. На выезде «бычки» не дали себя в обиду в матче с «Акроном» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Да и вообще, в межсезонье команда смотрелась очень даже неплохо. Например, в контрольных поединках «Краснодар-2» обыгрывал «Нефтехимик» и московское «Торпедо».

В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой лидеру дивизиона. «Бычки» вполне могут показать зубы любому оппоненту.

«Балтика»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. «Балтика» находится на 1 месте в турнирной таблице.

Сергей Игнашевич выстроил отличный коллектив. В нем до сих пор демонстрирует свою полезность 40-летний опорник Младен Кашчелан.

В предыдущем своем поединке «Балтика» добыла очередные 3 очка. Дома калининградцы уверенно переиграли «СКА-Хабаровск» (2:0).

Отметим надежные тылы «балтийцев». Команда Игнашевича в 21 матче пропустила 21 мяч.

«Балтика» наверняка будет действовать с позиции силы. Правда, в первом круге команда испытала сложности в поединке с «бычками» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Балтики» предлагают — 1.55.

На викторию «Краснодара-2» дают — 6.80, ничья оценена — в 3.90.

Калининградцы выглядят солиднее всех в лиге, и наверняка быстро добьются своего в матче с кубанской молодежью .

Наш прогноз — Победа «Балтики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.