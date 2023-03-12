«Краснодар-2»
«Краснодар-2» отчаянно сражается за выживание. Пока шансы на него у кубанцев невысокие, ведь они осели на самом дне турнирной таблицы.
Отставание от спасительной 14 позиции составляет 7 очков. Да и стабильности молодым краснодарцам недостает.
Коэффициенты матча Краснодар-2 — Балтика
В своем последнем поединке команда добыл один балл. На выезде «бычки» не дали себя в обиду в матче с «Акроном» (0:0).
Да и вообще, в межсезонье команда смотрелась очень даже неплохо. Например, в контрольных поединках «Краснодар-2» обыгрывал «Нефтехимик» и московское «Торпедо».
В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой лидеру дивизиона. «Бычки» вполне могут показать зубы любому оппоненту.
«Балтика»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. «Балтика» находится на 1 месте в турнирной таблице.
Сергей Игнашевич выстроил отличный коллектив. В нем до сих пор демонстрирует свою полезность 40-летний опорник Младен Кашчелан.
В предыдущем своем поединке «Балтика» добыла очередные 3 очка. Дома калининградцы уверенно переиграли «СКА-Хабаровск» (2:0).
Отметим надежные тылы «балтийцев». Команда Игнашевича в 21 матче пропустила 21 мяч.
«Балтика» наверняка будет действовать с позиции силы. Правда, в первом круге команда испытала сложности в поединке с «бычками» (2:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Балтики» предлагают — 1.55.
На викторию «Краснодара-2» дают — 6.80, ничья оценена — в 3.90.
Калининградцы выглядят солиднее всех в лиге, и
Наш прогноз — Победа «Балтики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.