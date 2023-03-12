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    Чемпион вновь победит крупно

    «АБ Аргир» — «КИ Клаксвик». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Фарерских островов, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «АБ Аргир» — «КИ Клаксвик»
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    «КИ Клаксвик»
    В воскресенье, 12 марта, во втором туре чемпионата Фарерских островов сезона 2023 года «АБ Аргир» на своем поле примет «КИ Клаксвик». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «АБ Аргир» — «КИ Клаксвик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Фарерские острова. Премьер-Лига 12 Марта 2023 года
    АБ Аргир
  • Аргир
    •  АБ Аргир 18:00 Клаксвик Клаксвик
  • Клаксвик
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    «АБ Аргир»

    «АБ Аргир» — команда-лифт, балансирующая между элитным дивизионом и первой лигой. Однако вопреки многим ожиданиям коллектив в прошлом сезоне смог сохранить свою прописку в Премьер-лиги.

    Команда из пригорода столицы Фарерских островов в минувшем первенстве финишировала на восьмой строке среди десяти команд, опередив зону вылета на восемь пунктов.

    В 27 проведенных встреча прошлого чемпионата «бордово-голубые» смогли отпраздновать только восемь викторий, пять игр свели вничью и 14 раз уступили. Забивал коллектив в среднем чуть больше гола за игру, а пропускал чуть менее трех мячей за матч.

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    Новый чемпионат Фарер «АБ Аргир» начал с гостевого поражения от середняка первенства «ЭБ/Стреймур» со счетом 0:2.

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» уже несколько лет не знает себе равных на внутренней арене, выиграв два последних чемпионата Фарерских островов.

    Например, в прошлом году «сине-белые» за 27 проведенных игр потеряли очки только в двух случаях, оба раза сыграв вничью и добившись 25 викторий. Забить они смогли аж 78 голов при всего семи пропущенных.

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  • 09/03/2023

    • Могла команда с севера островов сделать и золотой дубль, но в финале Кубка страны проиграла по пенальти «Викингуру», который в прошлом сезоне стал серебряным призером.

    В первом туре нового чемпионата страны «КИ Клаксвик» на своем поле разнес новичка элиты «ТБ Тверойри», выиграв со счетом 7:1.

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    «КИ Клаксвик» выиграл у «АБ Аргир» в десяти последних очных противостояниях. В прошлом сезоне «сине-белые» победили 6:1, 4:1 и 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «КИ Клаксвик» — 1.12, победа «АБ Аргир» — 16.00, ничья — 7.90.

    Прогнозируем, что чемпион без проблем в этой игре добудет очередные три очка, причем выиграв и этот поединок с крупным счетом.

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    «АБ Аргир» — «КИ Клаксвик»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Чемпион вновь победит крупно
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