«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет в субботу, 11 марта, начало — в 18:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» подходят к этой игре не в лучшем настроении и состоянии. Все из-за того, что лондонская команда среди недели вылетела из Лиги чемпионов. «Лилово-белые» по сумму двух встреч уступили итальянскому «Милану».

В чемпионате страны команда из столицы Англии занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 45 очков и всего три пункта преимущество над «Ливерпулем», поэтому вся борьба за топ-4 еще впереди.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Ноттингем Форест 1X2Новым игрокам 1.434.507.60Фрибет$40

Из Кубка Англии «Тоттенхэм» также вылетел, уступив «Шеффилду» (0:1), поэтому может полностью сконцентрироваться на АПЛ, поскольку поговаривают, что наставник команды Антонио Конте может покинуть стан лондонцев уже в ближайшее время.

Все прогнозы на АПЛ

В последней игре чемпионата Англии «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1), а до этого переиграл «Челси» (2:0) и «Вест Хэм» (2:0).

«Ноттингем Форест»

Команда из Ноттингема в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги борется за выживание. «Лесники» хоть и занимают на данный момент 14-е место в турнирной таблице, но отрыв даже от последнего «Борнмута» составляет лишь пять пунктов.

В активе «Фореста» 26 пунктов. «Ноттингем» в 25 матчах забил лишь 20 мячей, а пропустил целых 44. «Красные» будут до последнего сражаться, чтобы сохранить прописку в элите. Вся борьба еще впереди.

Из Кубка Англии подопечные Стива Купера вылетели уже давно, уступив «Блэкпулу» (1:4), а в Кубке английской лиги дошла до полуфинала, где уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2, 0:3).

Последние четыре матча английской Премьер-лиги «Ноттингем» не может выиграть. Были ничьи с «Эвертоном» (2:2) и «Манчестер Сити» (1:1), а также поражения от «Фулхэма» (0:2) и «Вест Хэма» (0:4).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» выставлен коэффициент 1.44.

На викторию «Ноттингема» можно поставить за 8.00, ничья оценена в 4.70.

«Тоттенхэм» сильнее и ему нужнее, поэтому поставим на уверенную победу лондонцев.

Также рассмотрим вариант, что обе команды забьют. Это вполне вероятный исход.