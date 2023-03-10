В пятницу, 10 марта, в стартовом поединке 31-го тура второго испанского дивизиона «Овьедо» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Начало — в 23:00 по мск. «Овьедо» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

С 35 набранными баллами «Овьедо» находится в нижней части турнирной таблицы. Зону вылета клуб опережает всего на шесть баллов, так что спокойно чувствовать себя не может.

За 30 проведенных матчей текущего первенства «синие» смогли отпраздновать только девять викторий, восемь раз они еще делили очки со своими оппонентами и 13 раз уходили с поля поверженными.

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Последний раз астурийцы побеждали месяц тому назад, обыграв тогда в гостях «Малагу» 1:0. После того они раз сыграли вничью и трижды уступали, в том числе и в прошлом туре в гостях 0:1 «Мирандесу».

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На своем поле «Овьедо» не может выиграть в трех матчах подряд, дважды проиграв, но ранее коллектив смог победить в пяти встречах из шести при одной мировой.

«Тенерифе»

У «Тенерифе» на счету числится 37 пунктов, с которыми он разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, сильно отстав от зоны плей-офф.

Только девять матчей из 30 проведенных островитяне в текущем первенстве смогли выиграть, 11 встреч они еще проиграли и десять раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 27:30.

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В отрезке последних трех игр первенства канарцы трижды проиграли и раз победили. А до этого они не знали горечи поражений на протяжении восьми встреч, расписав пять мировых и добыв три виктории.

Вне родных стен «Тенерифе» смог выиграть лишь одну игру чемпионата за прошедшие семь. Также еще в этот период коллектив по три раза играл вничью и уступал.

В первом круге «Тенерифе» дома проиграл со счетом 0:1, а на своем поле «Овьедо» не уступает островитянам уже на протяжении семи матчей, выиграв за это время пять раз.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.60.

На викторию «Тенерифе» дают — 3.00, ничья оценена — в 2.88.

В данном противостоянии прогнозируем викторию хозяев поля, которые больше нуждаются в очках, да и дома против «Тенерифе» играют весьма успешно.