«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. Команда находится на 3 месте в турнирной таблице АПЛ.

При этом у команды имеются заметные сложности с реализацией. Забит всего лишь 41 мяч в 25 матчах.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Бетис 1X2Новым игрокам 1.404.707.50Фрибет$40

«Манчестер Юнайтед» уже не вклинится в чемпионскую гонку. Команде Эрика тен Хага еще нужно очень сильно прибавлять.

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В предыдущем своем поединке манкунианцы громко провалились. На выезде «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» (7:0).

«Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Вот только хватит ли у тен Хага аргументов на встряску своих подопечных после провала на «Энфилде»?!

«Бетис»

Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Бетис» находится на 5 месте в турнирной таблице Примеры.

Севильцы сражаются за 3 строчку, отставая от нее на 4 очка. Вот только реализация прихрамывает: всего 32 мяча в 24 поединках.

Минувший тур «Бетис» провел вполне себе ударно. Дома команда добыла один балл в матче с мадридским «Реалом» (0:0).

До того севильцы добыли 3 виктории кряду. Причем меньше двух мячей в тех встречах «Бетис» не забивал.

«Бетис» не проигрывает уже больше месяца. К тому же испанцы явно постараются воспользоваться психологическими проблемами англичан.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.46.

На викторию «Бетиса» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.00.

«Бетис» вполне способен оказать достойное сопротивление обескураженным последней неудачей англичанам .

Наш прогноз — Победа «Бетиса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.59.