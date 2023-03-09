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    «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, Лига Европы, 9 марта 2023 года

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. Команда находится на 3 месте в турнирной таблице АПЛ.

    При этом у команды имеются заметные сложности с реализацией. Забит всего лишь 41 мяч в 25 матчах.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Бетис

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  • 1.404.707.50Фрибет$40
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    «Манчестер Юнайтед» уже не вклинится в чемпионскую гонку. Команде Эрика тен Хага еще нужно очень сильно прибавлять.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В предыдущем своем поединке манкунианцы громко провалились. На выезде «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» (7:0).

    «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Вот только хватит ли у тен Хага аргументов на встряску своих подопечных после провала на «Энфилде»?!

    «Бетис»

    Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Бетис» находится на 5 месте в турнирной таблице Примеры.

    Севильцы сражаются за 3 строчку, отставая от нее на 4 очка. Вот только реализация прихрамывает: всего 32 мяча в 24 поединках.

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    • Минувший тур «Бетис» провел вполне себе ударно. Дома команда добыла один балл в матче с мадридским «Реалом» (0:0).

    До того севильцы добыли 3 виктории кряду. Причем меньше двух мячей в тех встречах «Бетис» не забивал.

    «Бетис» не проигрывает уже больше месяца. К тому же испанцы явно постараются воспользоваться психологическими проблемами англичан.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Бетиса» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.00.

    «Бетис» вполне способен оказать достойное сопротивление обескураженным последней неудачей англичанам.

    Наш прогноз — Победа «Бетиса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.59.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
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