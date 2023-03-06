ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Урал»Конец мечты о чемпионстве. Судья украл два гола у «Спартака» и убил интригу в РПЛ Жозе МоуриньюИз легенды в клоуны. Как Жозе Моуринью превратился в посмешище «Ростов» — «Локомотив»Бенефис Дзюбы в Ростове. Нападающий отметил возвращение в РПЛ хет-триком
  • 00:56
    • «Атлетико» поиздевался над «Севильей»
  • 00:53
    • Гол и ассист Мбаппе помогли ПСЖ выиграть у «Нанта»
  • 00:44
    • «Милан» проиграл «Фиорентине»
  • 22:38
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» и вернулась на первое место
  • 21:37
    • Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» уверенную победу над «Ростовом»
    Все новости спорта

    «Рубин» уверенно обыграет «Кубань»

    «Кубань» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 2.71) на футбол, Первая лига, 6 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Кубань Прогнозы на Рубин Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рубин»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 21-го тура Первой лиги России. Матч пройдет в понедельник, 6 марта, начало — в 17:30 мск. «Кубань» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Марта 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 17:30 Рубин Рубин
  • Казань
    •

    «Кубань» Краснодар

    Краснодарская команда в текущем сезоне Первой лиги выступает не ахти. По итогам 20 матчей «Кубань» расположилась в зоне вылета, на пятнадцатом месте.

    В настоящий момент в активе «овощей» 19 пунктов. Они лишь на одно очко отстают от спасительного, 14-го места, которое занимает «Велес». Также краснодарцы лишь на балл опережают «Уфу», поэтому вся борьба за выживание еще впереди.

    Коэффициенты матча Кубань — Рубин

    1X2Новым игрокам
  • 5.704.001.60Фрибет$40
    •

    Подопечные Андрея Сосницкого во время учебно-тренировочного сбора провела шесть матчей, из которых три выиграла и три проиграла. Обыгран был, к примеру, армянский «Ширак» (2:0), а вот от «Мактаарала» из Казахстана было поражение (0:1).

    Календарь и таблица ФНЛ

    Также «Кубань» уже прекратила борьбу в Кубке России. Она сначала прошла «Текстильщик» и «Шинник», но затем уступила «Волге».

    «Рубин» Казань

    Казанцы претендуют на повышение в классе и возвращение в российскую Премьер-лигу. Пока команда занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.

    «Рубиновые» имеют в своем активе 37 очков и лишь на один балл отстают от владикавказской «Алании», которая идет второй, а напрямую в РПЛ выходят как раз две команды. Вслед за «Рубином» также близко расположены «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Арсенал».

    Из Кубка России команда из Казани вылетела в первом же раунде, уступив той же «Волге».

    ${VrezNews1}

    Во время сборов подопечные Юрия Уткульбаева провела семь матчей и не потерпела ни одного поражения. Она выиграла четыре встречи и трижды сыграла вничью. Всеми соперниками были российские команды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитами гостей. На победу «Рубина» выставлен коэффициент — 1.62.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Кубани» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.80.

    Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Рубина». Думается, что казанцы намного сильнее соперника.

    Также рассмотрит вариант с результативной игрой. Команды могут забить 4 мяча на двоих.

    .VrezNews1 /football/2023/03/03/rpl_spring_preview/.Tips1Cef 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Оттава — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Ванкувер — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Кливленд — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Майами — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Милуоки — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Араужу — Рибас
  • Бокс
  • Сегодня в 04:35
    •  1.44
  • Прогноз на матч Брансон — Дю Плесси
  • Бокс
  • Сегодня в 05:05
    •  1.52
  • Прогноз на матч Гарбрандт — Джонс
  • Бокс
  • Сегодня в 05:35
    •  1.85
  • Прогноз на матч Калгари — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сакраменто — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Гамрот — Тернер
  • Бокс
  • Сегодня в 06:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кубань» — «Рубин»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на футбол. «Рубин» уверенно обыграет «Кубань»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры