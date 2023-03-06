«Кубань» Краснодар
Краснодарская команда в текущем сезоне Первой лиги выступает не ахти. По итогам 20 матчей «Кубань» расположилась в зоне вылета, на пятнадцатом месте.
В настоящий момент в активе «овощей» 19 пунктов. Они лишь на одно очко отстают от спасительного, 14-го места, которое занимает «Велес». Также краснодарцы лишь на балл опережают «Уфу», поэтому вся борьба за выживание еще впереди.
Коэффициенты матча Кубань — Рубин
Подопечные Андрея Сосницкого во время учебно-тренировочного сбора провела шесть матчей, из которых три выиграла и три проиграла. Обыгран был, к примеру, армянский «Ширак» (2:0), а вот от «Мактаарала» из Казахстана было поражение (0:1).
Также «Кубань» уже прекратила борьбу в Кубке России. Она сначала прошла «Текстильщик» и «Шинник», но затем уступила «Волге».
«Рубин» Казань
Казанцы претендуют на повышение в классе и возвращение в российскую Премьер-лигу. Пока команда занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.
«Рубиновые» имеют в своем активе 37 очков и лишь на один балл отстают от владикавказской «Алании», которая идет второй, а напрямую в РПЛ выходят как раз две команды. Вслед за «Рубином» также близко расположены «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Арсенал».
Из Кубка России команда из Казани вылетела в первом же раунде, уступив той же «Волге».
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Во время сборов подопечные Юрия Уткульбаева провела семь матчей и не потерпела ни одного поражения. Она выиграла четыре встречи и трижды сыграла вничью. Всеми соперниками были российские команды.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры считают фаворитами гостей. На победу «Рубина» выставлен коэффициент — 1.62.
На викторию «Кубани» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.80.
Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Рубина». Думается, что казанцы намного сильнее соперника.
Также рассмотрит вариант с результативной игрой. Команды могут забить 4 мяча на двоих.
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