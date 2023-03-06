«Дженоа» сыграет на своем поле с «Козенцой» в рамках 28-го тура итальянской Серии B. Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:30 мск. «Дженоа» — «Козенца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Команда является одним из лидеров итальянской Серии B. «Дженоа» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, которая дает возможность прямого выхода в Серию А.

Главная цель команды на остаток сезона — сохранить 2-ю позицию в чемпионате. Сейчас, помимо «Дженоа», на нее претендуют как минимум 4 команды («Бари», «Зюйдтироль», «Реджина» и «Пиза»).

Стоит отметить, что у «Дженоа» очень хорошая оборона. Команда пропустила всего 19 голов за 27 матчей сезона — это второй результат в лиге.

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В последних 5-и матчах Серии B «Дженоа» проиграл лишь «Парме» (0:2), два раза победил и столько же раз сыграл вничью. За этот период команда пропустила всего 4 мяча при 7-и забитых.

В предстоящем матче «Дженоа» встретится с «Козенцей» — аутсайдером чемпионата. Хозяева отлично выступают на своем поле, проиграв всего одну игру в 13-и встречах сезона. Уверенная игра на своем поле заметно усложнит жизнь гостям.

«Козенца»

Команда находится на дне турнирной таблицы Серии B. «Козенца» занимает предпоследнее 19-е место с 26-ю очками в активе. До спасительной от вылета 15-й строчки команде не хватает 4 балла.

«Козенца» проваливает нынешний сезон. Команда безобразно играет в обороне. «Козенца» пропустила уже 43 гола в 27-и встречах сезона — это худший показатель в Серии B.

В последнем матче «Козенца» неожиданно обыграла команду из верхней части турнирной таблице «Реджину» (2:1), но в предыдущих 4-х встречах «Козенца» два раза уступила и столько же раз сыграла вничью. За этот период команда пропустила 8 голов и 4 забила.

«Козенца» является худшей командой в лиге по игре в гостевых матчах. Команда выиграла всего один матч на чужом поле при 9-и поражениях. Дела у команды в гостях совсем не клеятся.

В нынешнем сезоне Серии B «Козенца» и «Дженоа» уже встречались друг против друга. В 9-м туре итальянского чемпионата «Дженоа» на чужом поле обыграл соперника (2:1), играя при этом в меньшинстве с 37-й минуты.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дженоа» предлагают — 1.41.

На викторию «Козенцы» дают — 7.80, ничья оценена — в 4.30.

«Дженоа» выглядит на порядок мощнее «Козенцы», команда здорово играет на своем поле и крайне редко пропускает. Можно предположить, что хозяева выиграют этот матч с отрывом в счете.

Наш прогноз — Победа «Дженоа» с форой -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Забьет только «Дженоа» за 1.98.