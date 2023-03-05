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    Три очка для «Шинника»?

    «Родина» — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 2.71) на футбол, Первая лига, 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Шинник»
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    Вадим Евсеев
    «Родина» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 марта, начало — в 15:00 мск. «Родина» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Марта 2023 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 15:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •

    «Родина»

    «Родина» в нынешнем сезоне борется за выживание в первой лиге. На данный момент команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 20 матчах игроки «Родины» забили всего 19 мячей.

    В своем последнем поединке команда добыла победу. В контрольном матче «Родина» переиграла «Волгарь» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Да и вообще, в межсезонье команда смотрелась неплохо. Два своих последних контрольных поединка «Родина» выиграла.

    В этой встрече хозяева намерены разжиться очками. Отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка, так что расслабляться рановато.

    «Шинник»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает в пределах собственных возможностей. «Шинник» находится на 9 месте в турнирной таблице.

    При этом команда Вадима Евсеева имеет надежные тылы. В 20 матчах ярославцы пропустили лишь 21 раз.

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    • В предыдущем своем поединке ярославцы провалились. В контрольном поединке команда была разгромлена омским «Иртышом» (1:4).

    Тем не менее, у команды Евсеева характер ее наставника. Нет сомнения, что ярославцы активно сыграют в атаке.

    «Шинник» вполне способен побороться даже за зону плей-офф. Отставание от искомой 4 позиции составляет всего 6 очков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Шинника» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.32.

    Команда Евсеева отличается своей боевитостью, и наверняка намерена добыть три очка.

    Наш прогноз — Победа «Шинника». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.71. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

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    «Родина» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Шинника»?
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