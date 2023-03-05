«Родина» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 марта, начало — в 15:00 мск. «Родина» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

«Родина» в нынешнем сезоне борется за выживание в первой лиге. На данный момент команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 20 матчах игроки «Родины» забили всего 19 мячей.

В своем последнем поединке команда добыла победу. В контрольном матче «Родина» переиграла «Волгарь» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

Да и вообще, в межсезонье команда смотрелась неплохо. Два своих последних контрольных поединка «Родина» выиграла.

В этой встрече хозяева намерены разжиться очками. Отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка, так что расслабляться рановато.

«Шинник»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает в пределах собственных возможностей. «Шинник» находится на 9 месте в турнирной таблице.

При этом команда Вадима Евсеева имеет надежные тылы. В 20 матчах ярославцы пропустили лишь 21 раз.

В предыдущем своем поединке ярославцы провалились. В контрольном поединке команда была разгромлена омским «Иртышом» (1:4).

Тем не менее, у команды Евсеева характер ее наставника. Нет сомнения, что ярославцы активно сыграют в атаке.

«Шинник» вполне способен побороться даже за зону плей-офф. Отставание от искомой 4 позиции составляет всего 6 очков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 2.43.

На викторию «Шинника» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.32.

Команда Евсеева отличается своей боевитостью , и наверняка намерена добыть три очка.

Наш прогноз — Победа «Шинника». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.71. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.