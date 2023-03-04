«Монца»
Абсолютный дебютант Серии А неплохо себя зарекомендовал в элите. По итогам 24 тура он идет с 29 очками в середине турнирной таблицы, существенно оторвавшись от опасной зоны.
За всю турнирную дистанцию «Монца» смогла отпраздновать восемь викторий, пять встреч свела вничью и 11 раз уступила, забил 28 мячей, пропустил — 34 гола.
Коэффициенты матча Монца — Эмполи
«Красно-белые» неудачно провели своих два последних матча, поочередно уступив дома 0:1 «Милану» и 0:3 в гостях «Салернитане». Перед этим же они не проигрывали на протяжении восьми игр в Серии А, выиграв четыре матча за это время.
На своем поле «Монца» провела 12 встреч, победив в четырех из них при трех мировых исходах и пяти проигрышах. И вот уже четыре игры дома она выиграть не может, трижды сыграв вничью.
«Эмполи»
«Эмполи» также проводит вполне неплохой сезон. И по итогам 24 проведенных туров команда с 28 очками идет на две строки ниже предстоящего противника.
Тосканцы за всю турнирную дистанцию первенства смогли выиграть только в шести поединках, восемь встреч они еще проиграли и десять раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 22:31.
После сенсационной победы в Милане 1:0 над «Интером» месяц тому назад, затем «синие» выдали 5-матчевую серию без выигрышей, дважды уступив в этот период при трех ничьих. В минувшем туре они дома проиграли «Наполи» 0:2.
Вне родных стенах в текущем розыгрыше Серии А «Эмполи» победил только дважды при шести мировых исходах и четырех поражениях.
В первом круге «Эмполи» на своем поле обыграл «Монцу» со счетом 1:0. Перед этим команды дважды подряд сыграли вничью — 1:1 и 0:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» предлагают — 2.10.
На викторию «Эмполи» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.25.
От поединка соседей по таблицы вполне можно ждать обмена забитыми мячами, ведь обе команды немало забивают, да и турнирная ситуация не будет особо давить на оппонентов, что позволит им играть без опасения за результат.