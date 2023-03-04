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    Оппоненты хоть по разу огорчат друг друга

    «Монца» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Италии, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Эмполи»
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    «Монца»
    В рамках 25-го тура итальянской Серии А «Монца» на своем поле сыграет против «Эмполи». Встреча пройдет 4 марта, начало — в 17:00 по мск. «Монца» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Марта 2023 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 17:00 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Монца»

    Абсолютный дебютант Серии А неплохо себя зарекомендовал в элите. По итогам 24 тура он идет с 29 очками в середине турнирной таблицы, существенно оторвавшись от опасной зоны.

    За всю турнирную дистанцию «Монца» смогла отпраздновать восемь викторий, пять встреч свела вничью и 11 раз уступила, забил 28 мячей, пропустил — 34 гола.

    Коэффициенты матча Монца — Эмполи

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    «Красно-белые» неудачно провели своих два последних матча, поочередно уступив дома 0:1 «Милану» и 0:3 в гостях «Салернитане». Перед этим же они не проигрывали на протяжении восьми игр в Серии А, выиграв четыре матча за это время.

    Календарь и таблица Серии А

    На своем поле «Монца» провела 12 встреч, победив в четырех из них при трех мировых исходах и пяти проигрышах. И вот уже четыре игры дома она выиграть не может, трижды сыграв вничью.

    «Эмполи»

    «Эмполи» также проводит вполне неплохой сезон. И по итогам 24 проведенных туров команда с 28 очками идет на две строки ниже предстоящего противника.

    Тосканцы за всю турнирную дистанцию первенства смогли выиграть только в шести поединках, восемь встреч они еще проиграли и десять раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 22:31.

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    • После сенсационной победы в Милане 1:0 над «Интером» месяц тому назад, затем «синие» выдали 5-матчевую серию без выигрышей, дважды уступив в этот период при трех ничьих. В минувшем туре они дома проиграли «Наполи» 0:2.

    Вне родных стенах в текущем розыгрыше Серии А «Эмполи» победил только дважды при шести мировых исходах и четырех поражениях.

    В первом круге «Эмполи» на своем поле обыграл «Монцу» со счетом 1:0. Перед этим команды дважды подряд сыграли вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Эмполи» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.25.

    От поединка соседей по таблицы вполне можно ждать обмена забитыми мячами, ведь обе команды немало забивают, да и турнирная ситуация не будет особо давить на оппонентов, что позволит им играть без опасения за результат.

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    «Монца» — «Эмполи»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Оппоненты хоть по разу огорчат друг друга
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