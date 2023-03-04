«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» М — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Команда находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, балансируя между нижней и верхней частью. «Боруссия» располагается на 10-м месте, имея в своем активе 29 очков.

«Боруссия» проводит довольно средний сезон. Команда выиграла 8 матчей из 22-х в нынешнем сезоне. «Боруссия» уже вряд-ли сможет претендовать на еврокубки по итогам нынешнего сезона.

В последних 5-и матчах команда не так стабильна. «Боруссия» выиграла у «Баварии» (3:2) и «Хоффенхайма» (4:1), дважды проиграла и один раз сыграла вничью. За этот период команда забила 8 голов при 11-и пропущенных.

Все прогнозы на Бундеслигу

В предстоящем матче команда встретится с мощным «Фрайбургом», который претендует на высокие места в таблице. Тем не менее, «Боруссия» неплохо выступает на своем поле. Команда занимает 7-е место в лиге по этому показателю, выиграв 7 домашних матча из 11-и.

«Фрайбург»

Команда находится в пятерке лидеров немецкой Бундеслии. «Фрайбург» занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Фрайбург» довольно успешно выступает в нынешнем сезоне. Команда отстает от первого места в Бундеслиги лишь на 5 баллов. Стоит отметить, что за 22 матча в текущем сезоне «Фрайбург» проиграл лишь 5 матчей.

В последних 5-и поединках команда проиграла лишь дортмундской «Боруссии» (1:5), три раза выиграла и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 8 голов при 7-и пропущенных.

«Фрайбург» и «Боруссия» М уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 6-го тура Бундеслиги команды так и не смогли открыть счет (0:0). В предстоящем матче команды будут настроены победить, у обеих команд есть турнирные задачи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссия» М предлагают — 2.47.

На викторию «Фрайбурга» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.55.

«Фрайбург» отлично выступает в последнее время, команда явно на ходу. Тем более, гости имеют отличный показатель по результатам гостевых встреч (5-е место в лиге).

Наш прогноз — Фора «Фрайбурга» 0. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Фрайбурга» 1.5 больше за 2.29.