ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен Лука МодричФутбольный Бенджамин Баттон. Лука Модрич становится только лучше с годами
  • 18:45
    • Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае
    Все новости спорта

    «Фрайбург» доставит проблемы «Боруссии»

    «Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Бундеслига, 4 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Фрайбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Фрайбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фрайбург»
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» М — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» М

    Команда находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, балансируя между нижней и верхней частью. «Боруссия» располагается на 10-м месте, имея в своем активе 29 очков.

    «Боруссия» проводит довольно средний сезон. Команда выиграла 8 матчей из 22-х в нынешнем сезоне. «Боруссия» уже вряд-ли сможет претендовать на еврокубки по итогам нынешнего сезона.

    В последних 5-и матчах команда не так стабильна. «Боруссия» выиграла у «Баварии» (3:2) и «Хоффенхайма» (4:1), дважды проиграла и один раз сыграла вничью. За этот период команда забила 8 голов при 11-и пропущенных.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В предстоящем матче команда встретится с мощным «Фрайбургом», который претендует на высокие места в таблице. Тем не менее, «Боруссия» неплохо выступает на своем поле. Команда занимает 7-е место в лиге по этому показателю, выиграв 7 домашних матча из 11-и.

    «Фрайбург»

    Команда находится в пятерке лидеров немецкой Бундеслии. «Фрайбург» занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    «Фрайбург» довольно успешно выступает в нынешнем сезоне. Команда отстает от первого места в Бундеслиги лишь на 5 баллов. Стоит отметить, что за 22 матча в текущем сезоне «Фрайбург» проиграл лишь 5 матчей.

  • Пять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне
  • Похоже, «Манчестер Юнайтед» действительно готов вернуть себе былую славу
  • Сегодня

    • В последних 5-и поединках команда проиграла лишь дортмундской «Боруссии» (1:5), три раза выиграла и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 8 голов при 7-и пропущенных.

    «Фрайбург» и «Боруссия» М уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 6-го тура Бундеслиги команды так и не смогли открыть счет (0:0). В предстоящем матче команды будут настроены победить, у обеих команд есть турнирные задачи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссия» М предлагают — 2.47.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Фрайбурга» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.55.

    «Фрайбург» отлично выступает в последнее время, команда явно на ходу. Тем более, гости имеют отличный показатель по результатам гостевых встреч (5-е место в лиге).

    Наш прогноз — Фора «Фрайбурга» 0. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Фрайбурга» 1.5 больше за 2.29.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Медведев — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фриц — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кривбасс — Колос
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» М — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» доставит проблемы «Боруссии»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры