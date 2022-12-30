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    «Ливерпуль» обеспечит результативное начало

    «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, АПЛ, 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лестер»
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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лестер» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Ливерпуль»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Ливерпуль» находится лишь на 6 месте, не борясь за титул чемпиона.

    Да и атакует команда Юргена Клоппа недостаточно результативно. В 15 матчах игроки «Ливерпуля» настреляли 31 мяч.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Лестер

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    В своем предыдущем матче «Ливерпуль» победил. На выезде мерсисайдцы одолели «Астон Виллу» (1:2).

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    «Ливерпуль» имеет весьма надежные тылы. В 15 турах команда Клоппа пропустила в свои ворота только 18 мячей.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Мохаммед Салах и его партнеры сделают все для победы.

    «Лестер»

    «Лестер» в текущем сезоне смотрится не самым выгодным образом. Нынешнее 13 место не устраивает, хотя до того «лисы» вообще находились в самом низу таблицы.

    В предыдущем своем поединке «Лестер» по-настоящему провалился. Дома команда уступила «Ньюкаслу» (0:3).

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    • Вот только с надежностью тылов у команды имеются некоторые проблемы. В 16 матчах пропущено 28 мячей.

    А вот в атаке «лисы» смотрятся поживее. Все-таки забить игрокам «Лестера» удалось уже 25 раз.

    В этой встрече «Лестер» будет действовать вторым номером. Из пяти последних очных поединков «лисы» дважды победили и столько же раз уступили.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.32.

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    На викторию «Лестера» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.30.

    Команда Клоппа уже растеряла немало очков, и наверняка мотивирована приблизиться к привычной для себя группе лидеров.

    Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.24.

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    «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» обеспечит результативное начало
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