«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лестер» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Ливерпуль» находится лишь на 6 месте, не борясь за титул чемпиона.

Да и атакует команда Юргена Клоппа недостаточно результативно. В 15 матчах игроки «Ливерпуля» настреляли 31 мяч.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Лестер 1X2Новым игрокам 1.305.809.50Фрибет$40

В своем предыдущем матче «Ливерпуль» победил. На выезде мерсисайдцы одолели «Астон Виллу» (1:2).

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«Ливерпуль» имеет весьма надежные тылы. В 15 турах команда Клоппа пропустила в свои ворота только 18 мячей.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Мохаммед Салах и его партнеры сделают все для победы.

«Лестер»

«Лестер» в текущем сезоне смотрится не самым выгодным образом. Нынешнее 13 место не устраивает, хотя до того «лисы» вообще находились в самом низу таблицы.

В предыдущем своем поединке «Лестер» по-настоящему провалился. Дома команда уступила «Ньюкаслу» (0:3).

Вот только с надежностью тылов у команды имеются некоторые проблемы. В 16 матчах пропущено 28 мячей.

А вот в атаке «лисы» смотрятся поживее. Все-таки забить игрокам «Лестера» удалось уже 25 раз.

В этой встрече «Лестер» будет действовать вторым номером. Из пяти последних очных поединков «лисы» дважды победили и столько же раз уступили.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.32.

На викторию «Лестера» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.30.

Команда Клоппа уже растеряла немало очков, и наверняка мотивирована приблизиться к привычной для себя группе лидеров .

Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.24.