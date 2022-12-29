Поединок 14-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Арукой» состоится 29 декабря. Начало в 00:15 мск. «Порту» — «Арука»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Драконы» набрали хорошую форму и не проигрывают на протяжении 10 матчей. Клуб занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, правда с отставанием от лидера в 8 очков.

Также «Порту» добился выхода в плей-офф Лиги чемпионов. По итогам группового этапа он выиграл группу B.

«Синие» выиграли три из четырех матчах. В чемпионате команда разгромила «Боавишту» (4:1) и сыграла вничью с «Мафрой» (2:2). Уже в декабре хозяева всухую победили «Шавиш» (2:0), «Визелу» (4:0) и «Жил Висенте» (2:0) в Кубке Лиги.

Все прогнозы на футбол

В последних 10 матчах во всех турнирах хозяева не проигрывали при восьми победах, что говорит о великолепной форме клуба.

«Арука»

По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает 10-ю строчку в зоне вылета.

Как и соперник, «Арука» перед возобновлением национального первенства успешно выступала в Кубке португальской Лиги, где заняла первое место в группе.

В первом туре она сыграла вничью 1:1 дома с «Фейренсе» и «Лейшоеш», затем не оставила шансов «Оливейренсе» (3:0) и «Санту-Клару» (2:1), после чего в четвертьфинале обыграла «Морейренсе» (2:1).

Таким образом, гости не знают поражений пять последних поединков во всех турнирах и выиграли три последних матча, а значит не будет явным аутсайдером игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Порту» — 1,14, успех «Аруки» оценивается в 19,00, ничья — в 8,30.

В последних шести матчах из 10-ти «Порту» забивал меньше 2,5 голов, тогда как «Арука» не выглядит мальчиком для битья.

Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Порту» меньше 2,5 голов за 2,02.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,50. «Порту» забивал в 10 последних матчах, «Арука» — в пяти, поэтому такая ставка имеет высокие шансы на успех.