«Аталанта»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не так выгодно. «Аталанта» сейчас занимает 6 место, на 3 очка отставая от 4 позиции.
При этом «Аталанта» выиграл только 8 матчей из 15. Да и с атакой у команды дела складываются не лучшим образом — лишь 22 забитых мяча.
Коэффициенты матча Аталанта — АЗ Алкмар
В предыдущем поединке «Аталанта» потерпела поражение. Дома бергамаски сложили оружие перед «Интером» (2:3).
«Аталанта» после того провел еще 3 контрольных матча. Причем в них команда добыла 2 победы.
В этом матче итальянцы наверняка будут активно атаковать. В последних своих поединках бергамаски преуспевали в плане реализации.
«АЗ Алкмар»
«АЗ Алкмар» нынешний сезон проводит на вполне приличном уровне. Текущее 4 место в турнирной таблице Эредивизии является в этом плане вполне показательным.
Зато оборона команды смотрится монолитно. Пропущено всего 16 мячей в 14 сыгранных матчей.
А вот в плане реализации «АЗ Алкмар» действует не столь успешно. Игроки команды в 14 матчах отличились лишь 25 раз.
В предыдущем своем поединке «АЗ Алкмар» добыл важнейшую победу. На выезде команда минимально одолела ПСВ.
В этой встрече «АЗ Алкмар» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Голландцы способны обескуражить практически любого соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.83.
На викторию «АЗ Алкмара» дают — 4.17, ничья оценена — в 3.55.
Бергамаски в последних матчах
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.