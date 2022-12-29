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    Голевой обмен после перерыва?

    «Аталанта» — «АЗ Алкмар». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «АЗ Алкмар»
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    Марио Пашалич
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаром» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аталанта» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 29 Декабря 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:00 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
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    «Аталанта»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не так выгодно. «Аталанта» сейчас занимает 6 место, на 3 очка отставая от 4 позиции.

    При этом «Аталанта» выиграл только 8 матчей из 15. Да и с атакой у команды дела складываются не лучшим образом — лишь 22 забитых мяча.

    Коэффициенты матча Аталанта — АЗ Алкмар

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    В предыдущем поединке «Аталанта» потерпела поражение. Дома бергамаски сложили оружие перед «Интером» (2:3).

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    «Аталанта» после того провел еще 3 контрольных матча. Причем в них команда добыла 2 победы.

    В этом матче итальянцы наверняка будут активно атаковать. В последних своих поединках бергамаски преуспевали в плане реализации.

    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» нынешний сезон проводит на вполне приличном уровне. Текущее 4 место в турнирной таблице Эредивизии является в этом плане вполне показательным.

    Зато оборона команды смотрится монолитно. Пропущено всего 16 мячей в 14 сыгранных матчей.

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    • А вот в плане реализации «АЗ Алкмар» действует не столь успешно. Игроки команды в 14 матчах отличились лишь 25 раз.

    В предыдущем своем поединке «АЗ Алкмар» добыл важнейшую победу. На выезде команда минимально одолела ПСВ.

    В этой встрече «АЗ Алкмар» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Голландцы способны обескуражить практически любого соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.83.

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    На викторию «АЗ Алкмара» дают — 4.17, ничья оценена — в 3.55.

    Бергамаски в последних матчах заметно прибавили в плане реализации, да и голландцы способны выдать яркий поединок.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.

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    «Аталанта» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
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