«Аталанта» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаром» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аталанта» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не так выгодно. «Аталанта» сейчас занимает 6 место, на 3 очка отставая от 4 позиции.

При этом «Аталанта» выиграл только 8 матчей из 15. Да и с атакой у команды дела складываются не лучшим образом — лишь 22 забитых мяча.

Коэффициенты матча Аталанта — АЗ Алкмар 1X2Новым игрокам 1.554.405.40Фрибет$40

В предыдущем поединке «Аталанта» потерпела поражение. Дома бергамаски сложили оружие перед «Интером» (2:3).

Все прогнозы на футбол

«Аталанта» после того провел еще 3 контрольных матча. Причем в них команда добыла 2 победы.

В этом матче итальянцы наверняка будут активно атаковать. В последних своих поединках бергамаски преуспевали в плане реализации.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» нынешний сезон проводит на вполне приличном уровне. Текущее 4 место в турнирной таблице Эредивизии является в этом плане вполне показательным.

Зато оборона команды смотрится монолитно. Пропущено всего 16 мячей в 14 сыгранных матчей.

А вот в плане реализации «АЗ Алкмар» действует не столь успешно. Игроки команды в 14 матчах отличились лишь 25 раз.

В предыдущем своем поединке «АЗ Алкмар» добыл важнейшую победу. На выезде команда минимально одолела ПСВ.

В этой встрече «АЗ Алкмар» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Голландцы способны обескуражить практически любого соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.83.

На викторию «АЗ Алкмара» дают — 4.17, ничья оценена — в 3.55.

Бергамаски в последних матчах заметно прибавили в плане реализации , да и голландцы способны выдать яркий поединок.

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.