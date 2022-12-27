В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» на своем поле примет «Хатайспор». Встреча пройдет 27 декабря и начнется в 20:00 по мск. «Фенербахче» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Эта турецкая команда самый главный претендент на победу в Суперлиге. «Фенербахче» занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.

Стоит отметить, что команда показывает зрелищный футбол. «Фенербахче» находится на 1-м месте по забитым голам — 36 мячей при 16 пропущенных за 14 матчей Суперлиги.

Что касается матчей на своем поле, то и тут «Фенербахче» нет равных, команда лидирует и по этому показателю. За 8 матчей команда набрала 19 очков и забила 22 гола.

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Нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия также проводит блестящий сезон. Футболист занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги. За 13 матчей Валенсия забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

Предстоящий матч с «Хатайспор» будет очередной проверкой для «Фенербахче». Сможет ли команда разобраться с аутсайдером турнира или испытает сложности в этом поединке?

«Хатайспор»

Команда является середняком турнира, которая граничит с зоной вылета. «Хатайспор» занимает 14-е место в турнирной таблице с 15-ю очками в активе. От зоны вылета команда ушла в отрыв лишь на один балл.

«Хатайспор» является одной из самых малозабивающих команд лиги, всего лишь 13 мячей при 23 пропущенных в 14 матчах. Меньше «Хатайспора» забивают только «Касымпаша» (12) и «Истанбулспор» (12).

Что касается результата гостевых матчей, то команда находится на 16-м месте по этому показателю, за 7 матчей набрав лишь 6 очков.

В предстоящем матче «Хатайспору» придется много обороняться, команде будет очень трудно сдержать напор «Фенербахче» и не развалиться.

К примеру, в прошлом сезоне «Фенербахче» дома уверенно переиграл «Хатайспор» (2:0), полностью контролируя игру.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.32.

На викторию «Хатайспор» дают — 8.60, ничья оценена — в 5.40.

«Фенербахче» будет оказывать сильное давление на соперника, что, очевидно, приведет к забитым голам. Нужно отметить еще и то, что хозяева также могут пропустить, исходя из опыта предыдущих встреч.

Прогноз на этот матч — Победа «Фенербахче» с форой -1.5. Коэффициент на эту ставку будет оцениваться в 1.87.

Еще вариант для ставки — Обе команды забьют за 1.93.