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    «Фенербахче» снова забьет много голов

    «Фенербахче» — «Хатайспор». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Турции, 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Хатайспор»
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    «Фенербахче»
    В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» на своем поле примет «Хатайспор». Встреча пройдет 27 декабря и начнется в 20:00 по мск. «Фенербахче» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 27 Декабря 2022 года
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    «Фенербахче»

    Эта турецкая команда самый главный претендент на победу в Суперлиге. «Фенербахче» занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.

    Стоит отметить, что команда показывает зрелищный футбол. «Фенербахче» находится на 1-м месте по забитым голам — 36 мячей при 16 пропущенных за 14 матчей Суперлиги.

    Что касается матчей на своем поле, то и тут «Фенербахче» нет равных, команда лидирует и по этому показателю. За 8 матчей команда набрала 19 очков и забила 22 гола.

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    Нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия также проводит блестящий сезон. Футболист занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги. За 13 матчей Валенсия забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

    Предстоящий матч с «Хатайспор» будет очередной проверкой для «Фенербахче». Сможет ли команда разобраться с аутсайдером турнира или испытает сложности в этом поединке?

    «Хатайспор»

    Команда является середняком турнира, которая граничит с зоной вылета. «Хатайспор» занимает 14-е место в турнирной таблице с 15-ю очками в активе. От зоны вылета команда ушла в отрыв лишь на один балл.

    «Хатайспор» является одной из самых малозабивающих команд лиги, всего лишь 13 мячей при 23 пропущенных в 14 матчах. Меньше «Хатайспора» забивают только «Касымпаша» (12) и «Истанбулспор» (12).

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    • Что касается результата гостевых матчей, то команда находится на 16-м месте по этому показателю, за 7 матчей набрав лишь 6 очков.

    В предстоящем матче «Хатайспору» придется много обороняться, команде будет очень трудно сдержать напор «Фенербахче» и не развалиться.

    К примеру, в прошлом сезоне «Фенербахче» дома уверенно переиграл «Хатайспор» (2:0), полностью контролируя игру.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.32.

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    На викторию «Хатайспор» дают — 8.60, ничья оценена — в 5.40.

    «Фенербахче» будет оказывать сильное давление на соперника, что, очевидно, приведет к забитым голам. Нужно отметить еще и то, что хозяева также могут пропустить, исходя из опыта предыдущих встреч.

    Прогноз на этот матч — Победа «Фенербахче» с форой -1.5. Коэффициент на эту ставку будет оцениваться в 1.87.

    Еще вариант для ставки — Обе команды забьют за 1.93.

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    «Фенербахче» — «Хатайспор»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» снова забьет много голов
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