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    Удержится ли «Парма» в зоне плей-офф?

    «Венеция» — «Парма». Прогноз, ставки (к. 2.55) на футбол, Серия B, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Парма»
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    «Парма» идет на 6 месте
    В 19-м туре итальянской Серии B «Венеция» на своем поле будет принимать «Парму». Начало встречи — в 17:00 мск. «Венеция» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2022 года
    Венеция
  • Италия. Серия B
    •  Венеция 17:00 Парма Парма
  • Парма
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    «Венеция»

    Команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице Серии B. Совсем недавно «Венеция» была в зоне вылета, а сейчас она в зоне плей-офф за право остаться в дивизионе.

    В последних 6 матчах у «Венеции» два поражения, три победы и одна ничья. Стоит отметить важную победу команды над «Тернаной» (2:1), которая занимает 6-е место в Серии B и является одним из лидеров чемпионата.

    В последнем матче «Венеция» проиграла «Перудже» (1:2) после серии из четырех поединков без поражений при трех победах.

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    Так что в целом хозяева поля находятся в хорошей форме и сохраняют хорошие шансы на успех.

    «Парма»

    Команда занимает лидирующие позиции в итальянской Серии B. В нынешнем сезоне «Парма» вполне готова побороться за выход в Серию A, у команды есть все необходимое для этого.

    «Парма» расположилась на 6-м месте в турнирной таблице, а это значит, что на данный момент команда попадает в плей-офф чемпионата.

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    • Стоит отметить, что от 9 места, которое лишает шансов на повышение, отрыв лишь один балл. «Парма» должна провести почти такой же остаток чемпионата, чтобы остаться в гонке за повышение.

    Последние 6 матчей хозяева провели довольно серо — 2 победы, 3 поражения и одна ничья, а значит их форма оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры называют фаворитом «Венецию» — 2,85, успех «Парму» оценивается в 2,55, ничья — в 3,20.

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    В последних семи из 10 последних домашних матчей «Венеция» проиграла.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Парма» выиграет за 2,55.

    Еще один вариант ставки — как минимум одна из команд не забьет за 1,93. В семи последних 10 выездных матчах Пармы забила только одна команда или никто не забивал.

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    «Венеция» — «Парма»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Парма» в зоне плей-офф?
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