В 19-м туре итальянской Серии B «Венеция» на своем поле будет принимать «Парму». Начало встречи — в 17:00 мск. «Венеция» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

Команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице Серии B. Совсем недавно «Венеция» была в зоне вылета, а сейчас она в зоне плей-офф за право остаться в дивизионе.

В последних 6 матчах у «Венеции» два поражения, три победы и одна ничья. Стоит отметить важную победу команды над «Тернаной» (2:1), которая занимает 6-е место в Серии B и является одним из лидеров чемпионата.

В последнем матче «Венеция» проиграла «Перудже» (1:2) после серии из четырех поединков без поражений при трех победах.

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Так что в целом хозяева поля находятся в хорошей форме и сохраняют хорошие шансы на успех.

«Парма»

Команда занимает лидирующие позиции в итальянской Серии B. В нынешнем сезоне «Парма» вполне готова побороться за выход в Серию A, у команды есть все необходимое для этого.

«Парма» расположилась на 6-м месте в турнирной таблице, а это значит, что на данный момент команда попадает в плей-офф чемпионата.

Стоит отметить, что от 9 места, которое лишает шансов на повышение, отрыв лишь один балл. «Парма» должна провести почти такой же остаток чемпионата, чтобы остаться в гонке за повышение.

Последние 6 матчей хозяева провели довольно серо — 2 победы, 3 поражения и одна ничья, а значит их форма оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры называют фаворитом «Венецию» — 2,85, успех «Парму» оценивается в 2,55, ничья — в 3,20.

В последних семи из 10 последних домашних матчей «Венеция» проиграла.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Парма» выиграет за 2,55.

Еще один вариант ставки — как минимум одна из команд не забьет за 1,93. В семи последних 10 выездных матчах Пармы забила только одна команда или никто не забивал.