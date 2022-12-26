«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

Эта команда нынешний чемпионат фактически проваливает. «Саутгемптон» сражается за выживание, находясь на 19 месте в таблице АПЛ.

Более того, «святые» выиграли лишь 3 поединка из 15. Да и проиграла команда уже 9 раз в чемпионате.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 3.253.502.17Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Саутгемптон» победил. В Кубке английской лиги команда переиграла «Линкольн» (2:1).

Все прогнозы на АПЛ

«Саутгемптон» крайне бледно смотрится в атаке. В 14 матчах чемпионата команда забила всего лишь 13 мячей.

В этом матче хозяева наверняка будут пытаться добыть 3 очка. Нужно ведь срочно выбираться из опасной зоны!

«Брайтон»

«Брайтон» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 7 место выглядит перспективной диспозицией.

В предыдущем своем поединке «Брайтон» разочаровал. «Чайки» вылетели из Кубка английской лиги, в серии пенальти уступив «Чарльтону».

Правда, с победами у команды складывается не особо. «Чайки» выиграли лишь 6 матчей из 14 в АПЛ.

Имея средние показатели, «Брайтон» способен дать бой кому угодно. При этом команда расписала лишь 3 мировых.

В этой встрече «Брайтон» явно будет активно идти в атаку. Тем более, «чайки» уже 2 года не проигрывали «святым».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.18.

На викторию «Саутгемптона» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.66.

«Брайтон» наверняка будет активно идти вперед , к тому же «Саутгемптон» испытывает заметные сложности с надежностью тылов.

Наш прогноз — Победа «Брайтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.