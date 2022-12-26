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    Смогут ли «чайки» заклевать «святых»?

    «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, АПЛ, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Брайтон»
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    Льюис Данк
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Саутгемптон»

    Эта команда нынешний чемпионат фактически проваливает. «Саутгемптон» сражается за выживание, находясь на 19 месте в таблице АПЛ.

    Более того, «святые» выиграли лишь 3 поединка из 15. Да и проиграла команда уже 9 раз в чемпионате.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион

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    В своем предыдущем поединке «Саутгемптон» победил. В Кубке английской лиги команда переиграла «Линкольн» (2:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Саутгемптон» крайне бледно смотрится в атаке. В 14 матчах чемпионата команда забила всего лишь 13 мячей.

    В этом матче хозяева наверняка будут пытаться добыть 3 очка. Нужно ведь срочно выбираться из опасной зоны!

    «Брайтон»

    «Брайтон» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 7 место выглядит перспективной диспозицией.

    В предыдущем своем поединке «Брайтон» разочаровал. «Чайки» вылетели из Кубка английской лиги, в серии пенальти уступив «Чарльтону».

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    • Правда, с победами у команды складывается не особо. «Чайки» выиграли лишь 6 матчей из 14 в АПЛ.

    Имея средние показатели, «Брайтон» способен дать бой кому угодно. При этом команда расписала лишь 3 мировых.

    В этой встрече «Брайтон» явно будет активно идти в атаку. Тем более, «чайки» уже 2 года не проигрывали «святым».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Саутгемптона» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.66.

    «Брайтон» наверняка будет активно идти вперед, к тому же «Саутгемптон» испытывает заметные сложности с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа «Брайтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли «чайки» заклевать «святых»?
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