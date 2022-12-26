«Саутгемптон»
Эта команда нынешний чемпионат фактически проваливает. «Саутгемптон» сражается за выживание, находясь на 19 месте в таблице АПЛ.
Более того, «святые» выиграли лишь 3 поединка из 15. Да и проиграла команда уже 9 раз в чемпионате.
Коэффициенты матча Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион
В своем предыдущем поединке «Саутгемптон» победил. В Кубке английской лиги команда переиграла «Линкольн» (2:1).
«Саутгемптон» крайне бледно смотрится в атаке. В 14 матчах чемпионата команда забила всего лишь 13 мячей.
В этом матче хозяева наверняка будут пытаться добыть 3 очка. Нужно ведь срочно выбираться из опасной зоны!
«Брайтон»
«Брайтон» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 7 место выглядит перспективной диспозицией.
В предыдущем своем поединке «Брайтон» разочаровал. «Чайки» вылетели из Кубка английской лиги, в серии пенальти уступив «Чарльтону».
Правда, с победами у команды складывается не особо. «Чайки» выиграли лишь 6 матчей из 14 в АПЛ.
Имея средние показатели, «Брайтон» способен дать бой кому угодно. При этом команда расписала лишь 3 мировых.
В этой встрече «Брайтон» явно будет активно идти в атаку. Тем более, «чайки» уже 2 года не проигрывали «святым».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.18.
На викторию «Саутгемптона» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.66.
«Брайтон»
Наш прогноз — Победа «Брайтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.