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    «Блэкпул» возьмет реванш у «Халла»?

    «Халл Сити» — «Блэкпул». Прогноз (к. 3.42) и ставки на Чемпионшип 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Блэкпул»
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    У «Халла» всего лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах
    «Халл Сити» сыграет на своем поле против «Блэкпула» в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Халл Сити» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Халл Сити»

    «Халл» занимает 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

    Положение, конечно, так себе, но, например, после перерыва «Халл» еще ни разу не проигрывал.

    Сначала команда Лиама Росеньора сыграла вничью с «Уотфордом», а потом — с «Сандерлендом».

    Кроме того, у «Халла» всего лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах (домашнее от «Рединга» в первой половине ноября).

    Но в контексте предстоящей встречи стоит обратить внимание на один важный факт: «Халл» проиграл семь из девяти предыдущих матчей на своем поле.

    «Блэкпул»

    «Блэкпул» тем временем находится на 22-й строчке, отставая от «Халла» на два очка.

    Примечательно, что «Блэкпул» пока тоже ни разу не проигрывал в ноября. Сначала была ничья с «Бирмингемом», а потом с «Кардиффом».

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    При этом безвыигрышная серия команды Майкла Эпплтона составляет уже шесть матчей. Перед перерывом «Блэкпул» потерпел четыре поражения подряд.

    В 12-ти гостевых матчах «Блэкпул» одержал лишь три победы.

    Прогноз и ставка

    На «Халл» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Блэкпула» — за 3.48.

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    В первом круге «Халл» одержал гостевую победу над «Блэкпулом» со счетом 3:1. Безусловно, это был неожиданный результат.

    Гости постараются взять реванш, но есть подозрение, что предстоящая игра завершится вничью.

    Ставка — ничья за 3.42.

    К слову, два предыдущих матча между этими командами на поле «Халла» завершились вничью со счетом 1:1.

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    «Халл Сити» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. «Блэкпул» возьмет реванш у «Халла»?
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