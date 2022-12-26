«Халл Сити» сыграет на своем поле против «Блэкпула» в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Халл Сити» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл» занимает 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

Положение, конечно, так себе, но, например, после перерыва «Халл» еще ни разу не проигрывал.

Сначала команда Лиама Росеньора сыграла вничью с «Уотфордом», а потом — с «Сандерлендом».

Кроме того, у «Халла» всего лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах (домашнее от «Рединга» в первой половине ноября).

Но в контексте предстоящей встречи стоит обратить внимание на один важный факт: «Халл» проиграл семь из девяти предыдущих матчей на своем поле.

«Блэкпул»

«Блэкпул» тем временем находится на 22-й строчке, отставая от «Халла» на два очка.

Примечательно, что «Блэкпул» пока тоже ни разу не проигрывал в ноября. Сначала была ничья с «Бирмингемом», а потом с «Кардиффом».

Все прогнозы на футбол

При этом безвыигрышная серия команды Майкла Эпплтона составляет уже шесть матчей. Перед перерывом «Блэкпул» потерпел четыре поражения подряд.

В 12-ти гостевых матчах «Блэкпул» одержал лишь три победы.

Прогноз и ставка

На «Халл» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Блэкпула» — за 3.48.

В первом круге «Халл» одержал гостевую победу над «Блэкпулом» со счетом 3:1. Безусловно, это был неожиданный результат.

Гости постараются взять реванш, но есть подозрение, что предстоящая игра завершится вничью.

Ставка — ничья за 3.42.

К слову, два предыдущих матча между этими командами на поле «Халла» завершились вничью со счетом 1:1.