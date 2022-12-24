«Селтик» сыграет на своем поле с «Сент-Джонстоном» в рамках 18-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 15:30 мск. «Селтик» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

Эта команда нынешний чемпионат проводит привычно мощно. «Селтик» лидирует, опережая «рейнджеров» на 9 пунктов.

Более того, «кельты» выиграли 16 поединков из 17. Да и 53 забитых мяча — отличный показатель.

В своем предыдущем поединке «Селтик» добыл 3 очка. Дома команда добыла важнейшую викторию над «Ливингстоном» (2:1).

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«Селтик», ко всему прочему, имеет еще и самые надежные тылы. В 17 матчах пропущено всего лишь 14 мячей.

В этом матче хозяева наверняка будут действовать в привычном русле. Агрессия в атаке и надежность тылов помогут «кельтам» в очередной раз.

«Сент-Джонстон»

«Сент-Джонстон» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 5 место для клуба можно считать успехом.

В предыдущем своем поединке «Сент-Джонстон» добыл 3 зачетных балла. На выезде команда переиграла «Росс Каунти» (1:2).

Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 17 матчах забит всего лишь 21 мяч.

Причем пропустила команда на один гол больше, чем забила. Да и 7 поражений — явно многовато.

В этой встрече «Сент-Джонстон» будет уж точно рад и ничьей. Правда, добыть ее будет делом крайне непростым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 1.10.

На викторию «Сент-Джонстона» дают — 24.00, ничья оценена — в 9.20.

«Кельты» наверняка будут действовать с позиции силы , и наверняка добудут убедительную победу.

Наш прогноз — Фора «Селтика» -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.07.