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    «Кельты» разгромят «Сент-Джонстон»

    «Селтик» — «Сент-Джонстон». Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, чемпионат Шотландии, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Сент-Джонстон»
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    Кего Фурухаси
    «Селтик» сыграет на своем поле с «Сент-Джонстоном» в рамках 18-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 15:30 мск. «Селтик» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 24 Декабря 2022 года
    Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Селтик 15:30 Ст. Джонстон Ст. Джонстон
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Селтик»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит привычно мощно. «Селтик» лидирует, опережая «рейнджеров» на 9 пунктов.

    Более того, «кельты» выиграли 16 поединков из 17. Да и 53 забитых мяча — отличный показатель.

    В своем предыдущем поединке «Селтик» добыл 3 очка. Дома команда добыла важнейшую викторию над «Ливингстоном» (2:1).

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    «Селтик», ко всему прочему, имеет еще и самые надежные тылы. В 17 матчах пропущено всего лишь 14 мячей.

    В этом матче хозяева наверняка будут действовать в привычном русле. Агрессия в атаке и надежность тылов помогут «кельтам» в очередной раз.

    «Сент-Джонстон»

    «Сент-Джонстон» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 5 место для клуба можно считать успехом.

    В предыдущем своем поединке «Сент-Джонстон» добыл 3 зачетных балла. На выезде команда переиграла «Росс Каунти» (1:2).

  • Тактические тренды ЧМ-2022. Постоянный контроль мяча — далеко не всегда путь к успеху
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  • 21/12/2022

    • Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 17 матчах забит всего лишь 21 мяч.

    Причем пропустила команда на один гол больше, чем забила. Да и 7 поражений — явно многовато.

    В этой встрече «Сент-Джонстон» будет уж точно рад и ничьей. Правда, добыть ее будет делом крайне непростым.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 1.10.

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    На викторию «Сент-Джонстона» дают — 24.00, ничья оценена — в 9.20.

    «Кельты» наверняка будут действовать с позиции силы, и наверняка добудут убедительную победу.

    Наш прогноз — Фора «Селтика» -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.07.

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    «Селтик» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на футбол. «Кельты» разгромят «Сент-Джонстон»
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