Поединок 14-го тура чемпионата Португалии между «Риу Аве» и «Маритиму» состоится 23 декабря. Начало в 23:15 мск. «Риу Аве» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Риу Аве»

По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает 10-ю строчку, уступая зоне еврокубков пять очков.

Перед рестартом чемпионата страны «Риу Аве» провел три матча в Кубке португальской Лиги, где после после трех туров занимает второе место в группе.

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Сперва он на выезде обыграл «Маритиму» (1:0), затем уступил дома «Спортингу» (0:2), после чего победил «Фаренсе» (2:1) дома.

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В последних пяти матчах команда одержала четыре победы при одном поражении, что сулит хорошие перспективы хозяевам в этой игре.

«Маритиму»

По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает 17-ю строчку в зоне вылета.

Как и соперник, «Маритиму» перед возобновлением национального первенства выступал в Кубке португальской Лиги, где занимает последнее, 4-е место в группе.

В первом туре он уступил на своем поле «Риу Аве» (0:1), затем проиграл в домашних стенах «Фаренсе» (0:2), после чего потерпел разгром от «Спортинга» (0:5).

В последних четырех поединках клуб неизменно проигрывал и уже пять игр не побеждает, так что гостей, похоже, ожидает еще одна ничья.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Риу Аве» — 2,07, успех «Маритиму» оценивается в 3,65, ничья — в 3,35.

В последних пяти матчах гости не забивали голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Маритиму» не забьет за 2,55.

Еще один вариант ставки — «Риу Аве» выиграет второй тайм за 2,45. В последних четырех из пяти матчах «Риу Аве» выиграл второй тайм, поэтому данный расклад более чем реален.