«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Бернли» в рамках четвертого раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» в первой половине месяца провел два товарищеских матча, в которых Эрик тен Хаг проверил ближайший резерв.

И эти матч наверняка не добавили оптимизма главному тренеру «красных дьяволов». Без основных исполнителей команде будет сложно претендовать на что-то серьезное.

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В первой игре «МЮ» уступил «Кадису» — 2:4. Четыре пропущенных мяча от предпоследней команды Ла Лиги — это чересчур даже с учетом кадровой ситуации.

А еще через несколько дней «МЮ» проиграл «Бетису» — 0:1. Конец декабря, по всей видимости, будет непростым для команды тен Хага.

«Бернли»

«Бернли» тем временем уверенно идет к своей главной цели — возвращению в Премьер-лигу.

«Бернли» находится на вершине турнирной таблицы Чемпионшипа после 23-х туров, в которых набрал 47 очков.

Все прогнозы на футбол

Победная серия команды Венсана Компани на данный момент составляет четыре матча. Разница мячей — 12:2. Похоже, экс-капитан «Ман Сити» хорошенько поработал над стилем игры «Бернли», заставив футболистов забыть про «бей-беги».

«Бернли» проиграл лишь один из 22-х предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Бернли» — за 7.50.

Понятно, что «МЮ» в любой ситуации будет фаворитом в таком матче, а тем более на «Олд Траффорд». Но что-то подсказывает, что на хозяев в данном случае лучше не ставить.

Во-первых, состав «МЮ» — нет никакой уверенности в том, что в таком виде «красные дьяволы» справятся с лидером Чемпионшипа.

И второй момент — «Бернли» сейчас на ходу. К тому же, надо учитывать фактор Компани, который прекрасно знает, что нужно делать в матчах с «МЮ».

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.18.