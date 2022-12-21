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    «МЮ» проиграет «Бернли» и вылетит из Кубка лиги?

    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз (к. 2.18) и ставки на Кубок английской лиги 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»
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    Алехандро Гарначо
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Бернли» в рамках четвертого раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 21 Декабря 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» в первой половине месяца провел два товарищеских матча, в которых Эрик тен Хаг проверил ближайший резерв.

    И эти матч наверняка не добавили оптимизма главному тренеру «красных дьяволов». Без основных исполнителей команде будет сложно претендовать на что-то серьезное.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Бёрнли

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    В первой игре «МЮ» уступил «Кадису» — 2:4. Четыре пропущенных мяча от предпоследней команды Ла Лиги — это чересчур даже с учетом кадровой ситуации.

    А еще через несколько дней «МЮ» проиграл «Бетису» — 0:1. Конец декабря, по всей видимости, будет непростым для команды тен Хага.

    «Бернли»

    «Бернли» тем временем уверенно идет к своей главной цели — возвращению в Премьер-лигу.

    «Бернли» находится на вершине турнирной таблицы Чемпионшипа после 23-х туров, в которых набрал 47 очков.

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    Победная серия команды Венсана Компани на данный момент составляет четыре матча. Разница мячей — 12:2. Похоже, экс-капитан «Ман Сити» хорошенько поработал над стилем игры «Бернли», заставив футболистов забыть про «бей-беги».

    «Бернли» проиграл лишь один из 22-х предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Бернли» — за 7.50.

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    Понятно, что «МЮ» в любой ситуации будет фаворитом в таком матче, а тем более на «Олд Траффорд». Но что-то подсказывает, что на хозяев в данном случае лучше не ставить.

    Во-первых, состав «МЮ» — нет никакой уверенности в том, что в таком виде «красные дьяволы» справятся с лидером Чемпионшипа.

    И второй момент — «Бернли» сейчас на ходу. К тому же, надо учитывать фактор Компани, который прекрасно знает, что нужно делать в матчах с «МЮ».

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.18.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на футбол. «МЮ» проиграет «Бернли» и вылетит из Кубка лиги?
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