«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» в первой половине месяца провел два товарищеских матча, в которых Эрик тен Хаг проверил ближайший резерв.
И эти матч наверняка не добавили оптимизма главному тренеру «красных дьяволов». Без основных исполнителей команде будет сложно претендовать на что-то серьезное.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Бёрнли
В первой игре «МЮ» уступил «Кадису» — 2:4. Четыре пропущенных мяча от предпоследней команды Ла Лиги — это чересчур даже с учетом кадровой ситуации.
А еще через несколько дней «МЮ» проиграл «Бетису» — 0:1. Конец декабря, по всей видимости, будет непростым для команды тен Хага.
«Бернли»
«Бернли» тем временем уверенно идет к своей главной цели — возвращению в Премьер-лигу.
«Бернли» находится на вершине турнирной таблицы Чемпионшипа после 23-х туров, в которых набрал 47 очков.
Победная серия команды Венсана Компани на данный момент составляет четыре матча. Разница мячей — 12:2. Похоже, экс-капитан «Ман Сити» хорошенько поработал над стилем игры «Бернли», заставив футболистов забыть про «бей-беги».
«Бернли» проиграл лишь один из 22-х предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Бернли» — за 7.50.
Понятно, что «МЮ» в любой ситуации будет фаворитом в таком матче, а тем более на «Олд Траффорд». Но что-то подсказывает, что на хозяев в данном случае лучше не ставить.
Во-первых, состав «МЮ» — нет никакой уверенности в том, что в таком виде «красные дьяволы» справятся с лидером Чемпионшипа.
И второй момент — «Бернли» сейчас на ходу. К тому же, надо учитывать фактор Компани, который прекрасно знает, что нужно делать в матчах с «МЮ».
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.18.