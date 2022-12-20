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    «Вулверхэмптон» — «Джиллингем». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, Кубок английской лиги, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Джиллингем»
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    «Вулверхэмптон»
    В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет против «Джиллингема». Встреча пройдет 20 декабря, начало — в 22:45 по мск. «Вулверхэмптон» — «Джиллингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 20 Декабря 2022 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 22:45 Гиллингем Гиллингем
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» этот сезон проводит в Премьер-лиге, но выступает там крайне неудачно, замыкая после 15 туров турнирную таблицу. У команды на счету 10 баллов и отставание от безопасной строки в четыре пункта.

    «Волки» в чемпионате смогли одержать только две виктории. Причем последняя из них была еще в середине октября. Также они расписали еще четыре мировые и потерпели девять неудач.

    Такие низкие результаты в первую очередь обусловлены слабой атакой, которая отметилась в воротах соперника только восемь раз. В перерыв на ЧМ-2022 «оранжево-черные» провели два спарринга, сыграв вничью 1:1 с «Эмполи» и обыграв 4:3 «Кадис».

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    Что касаемо Кубка лиги, то там «Вулвз» убрал со своего пути двоих соперников, обыграв на своем поле перволиговый «Престон» 2:1 и 1:0 «Лидс» из АПЛ.

    «Джиллингем»

    «Джиллингем» представляет Лигу 2 — это четвертый по рангу дивизион Англии. Там коллектив находится на последнем, 24-м месте, имея в активе после 20-ти туров лишь 14 очков, но от безопасной строки отстает на балл.

    «Сине-черные» за всю турнирную дистанцию в первенстве смогли разжиться только двумя викториями, восемь раз сыграли вничью и десять встреч проиграли. Причем забили они всего-навсего шесть мячей.

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    • Однако свои неудачи в чемпионате «Джилз» компенсируют в кубковых соревнованиях. В Кубке Англии они убрали со своего пути уже четверых соперников и пробились в 1/32 финала.

    В Кубке лиги «Джиллингем» преодолел уже три этапа. Причем на предыдущем он выбил «Брентфорд» из АПЛ, обыграв его в гостевом поединке со счетом 2:1.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2013/14. И тогда еще в рамках третьей лиги они обменялись домашними викториями — 4:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают значительное предпочтение: победа «Вулверхэмптона» — 1.13, победа «Джиллингема» — 24.00, ничья — 8.10.

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    Проход: «Вулверхэмптона» — 1.03; «Джиллингема» — 12.00.

    «Джиллингем» явно уступает в классе «волкам», но в этом сезоне он довольно-таки неплохо выступает в кубковых соревнованиях. Так что будет неудивительно, если гости смогут отличиться в воротах хозяев, которые в этом сезоне очень слабо играют в защите. Поэтому в данном противостоянии прогнозируем обмен голами.

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    «Вулверхэмптон» — «Джиллингем»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на футбол. Аутсайдер четвертого дивизиона забьет аутсайдеру АПЛ
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