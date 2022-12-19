ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Килиан МбаппеСмена эпохи. Месси, Мбаппе и неудобное соперничество, основанное на взаимном уважении Жоау Фелиш «МЮ», «Арсенал» или кто-то другой: кому нужен Фелиш? Софьян Амрабат и Лука МодричХорватия — Марокко 2:1. Онлайн
  • 19:54
    • Гол Оршича принес Хорватии 3-е место на чемпионате мира в Катаре
  • 19:28
    • Рублев обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Абу-Даби
  • 18:35
    • «Атлетико» не продаст Облака и Гризманна в ближайшее трансферное окно
  • 18:06
    • «Манчестер Юнайтед» предложит ПСВ € 50 млн за Гакпо
  • 17:49
    • Россия обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала
  • 16:56
    • Анчелотти: Мы обязательно получим удовольствие от финала ЧМ-2022
  • 16:38
    • Скалони заявил, что финал ЧМ станет последним матчем Месси за сборную
    Все новости спорта

    «Гуанчжоу Сити» ждет коллизия

    «Чжэцзян Профессионал» — «Гуанчжоу Сити». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Кубок Китая, 19 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на Гуанчжоу Фули
    Прогноз и ставки на «Чжэцзян Профессионал» — «Гуанчжоу Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гуанчжоу Сити»
    «Чжэцзян Профессионал» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 10:00 мск. «Чжэцзян Профессионал» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Китай. Кубок 19 Декабря 2022 года
    Чжэцзян
  • Ханчжоу
    •  Чжэцзян 10:00 Гуанчжоу Сити Гуанчжоу Сити
  • Китай. Суперлига
    •

    «Чжэцзян Профессионал»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит довольно продуктивно. «Чжэцзян Профессионал» пока находится на 3 месте в таблице.

    Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Забито, как для одного из лидеров, немного — всего 57 мячей в 31 матче.

    В предыдущем туре «Чжэцзян Профессионал» добыл лишь один балл. Дома команда не смогла переиграть «Чэнду» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Чжэцзян Профессионал» традиционно сложно противостоит «Гуанчжоу Сити». Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех коллизиях.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Тем паче, две последних очных встречи были выиграны.

    «Гуанчжоу Сити»

    «Гуанчжоу Сити» борется за сохранение места в элите. Правда, отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

    В минувшем туре чемпионата «Гуанчжоу Сити» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Шанхай Шэньхуа» (1:1).

  • «МЮ», «Арсенал» или кто-то другой: кому нужен Фелиш?
  • Где окажется португальская звезда?
  • Сегодня

    • Слабейшим звеном команды является атака. В 31 встрече игроки «Гуанчжоу Сити» настреляли только 24 мяча.

    В этой встрече «Гуанчжоу Сити» наверняка будет действовать вторым номером. Главной целью будет нейтрализовать лидеров соперника.

    Команда не побеждает уже на протяжении месяца. Между тем, в этой встрече гости вполне способны дать бой сильному оппоненту.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Чжэцзян Профессионал» предлагают — 1.45.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Гуанчжоу Сити» дают — 6.51, ничья оценена — в 4.76.

    Хозяева выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Чжэцзян Профессионал» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Бетис — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норвич — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Бостон — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.27
  • Прогноз на матч Арсенал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Калинина — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.36
  • Прогноз на матч Удинезе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:15
    •  2.29
  • Прогноз на матч Наполи — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.50
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Фахретдинов — Баттл
  • Бокс
  • Завтра в 00:40
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Чжэцзян Профессионал» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на футбол. «Гуанчжоу Сити» ждет коллизия
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры