«Чжэцзян Профессионал» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 10:00 мск. «Чжэцзян Профессионал» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чжэцзян Профессионал»

Эта команда нынешний чемпионат проводит довольно продуктивно. «Чжэцзян Профессионал» пока находится на 3 месте в таблице.

Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Забито, как для одного из лидеров, немного — всего 57 мячей в 31 матче.

В предыдущем туре «Чжэцзян Профессионал» добыл лишь один балл. Дома команда не смогла переиграть «Чэнду» (1:1).

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«Чжэцзян Профессионал» традиционно сложно противостоит «Гуанчжоу Сити». Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех коллизиях.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Тем паче, две последних очных встречи были выиграны.

«Гуанчжоу Сити»

«Гуанчжоу Сити» борется за сохранение места в элите. Правда, отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

В минувшем туре чемпионата «Гуанчжоу Сити» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Шанхай Шэньхуа» (1:1).

Слабейшим звеном команды является атака. В 31 встрече игроки «Гуанчжоу Сити» настреляли только 24 мяча.

В этой встрече «Гуанчжоу Сити» наверняка будет действовать вторым номером. Главной целью будет нейтрализовать лидеров соперника.

Команда не побеждает уже на протяжении месяца. Между тем, в этой встрече гости вполне способны дать бой сильному оппоненту.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Чжэцзян Профессионал» предлагают — 1.45.

На викторию «Гуанчжоу Сити» дают — 6.51, ничья оценена — в 4.76.

Хозяева выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка будут активны в атаке .

Наш прогноз — Фора «Чжэцзян Профессионал» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.62.