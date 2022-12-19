«Чжэцзян Профессионал»
Эта команда нынешний чемпионат проводит довольно продуктивно. «Чжэцзян Профессионал» пока находится на 3 месте в таблице.
Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Забито, как для одного из лидеров, немного — всего 57 мячей в 31 матче.
В предыдущем туре «Чжэцзян Профессионал» добыл лишь один балл. Дома команда не смогла переиграть «Чэнду» (1:1).
«Чжэцзян Профессионал» традиционно сложно противостоит «Гуанчжоу Сити». Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех коллизиях.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Тем паче, две последних очных встречи были выиграны.
«Гуанчжоу Сити»
«Гуанчжоу Сити» борется за сохранение места в элите. Правда, отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.
В минувшем туре чемпионата «Гуанчжоу Сити» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Шанхай Шэньхуа» (1:1).
Слабейшим звеном команды является атака. В 31 встрече игроки «Гуанчжоу Сити» настреляли только 24 мяча.
В этой встрече «Гуанчжоу Сити» наверняка будет действовать вторым номером. Главной целью будет нейтрализовать лидеров соперника.
Команда не побеждает уже на протяжении месяца. Между тем, в этой встрече гости вполне способны дать бой сильному оппоненту.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Чжэцзян Профессионал» предлагают — 1.45.
На викторию «Гуанчжоу Сити» дают — 6.51, ничья оценена — в 4.76.
Хозяева выглядят гораздо мощнее соперника, и
Наш прогноз — Фора «Чжэцзян Профессионал» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.62.