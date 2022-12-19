«Рома»
Римляне проводят не лучшим образом нынешний сезон, и это еще мягко сказано. Команда сражается за выход в еврокубки, осев на 7 месте в турнирной таблице Серии А.
Более того, «Рома» в 15 матчах чемпионата забила лишь 18 мячей. Зато оборонительные порядки дают сбой редко: 14 пропущенных мячей.
Вот только стабильности в игре «волков» нет и в первом приближении. Выиграно всего 8 матчей из 15.
Свой последний поединок команда полностью провалила. «Рома» по всем статьям уступила «Кадису» (0:3).
В этом поединке «Рома» наверняка будет действовать первым номером. Пора прерывать безвыигрышный сериал, тянущийся с начала ноября.
«Каса Пиа»
В нынешнем сезоне эта команда выглядит впечатляюще. В турнирной таблице «Каса Пиа» находится на высокой 5 позиции.
Новичок португальской Примейра-лиги прекрасно обороняется. В 13 матчах пропущено всего лишь 10 мячей.
А вот атака «Каса Пиа» выглядит не столь грозно. Игроки команды в 13 матчах забили всего лишь 13 мячей.
Свой последний матч «Каса Пиа» провела успешно. В кубковом поединке минимально был обыгран «Трофенше».
Наверняка португальцы не будут отсиживаться в тылах. Мотивация оказать достойное сопротивление не последнему представителю Серии А у команды огромная.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.66.
На викторию «Каса Пиа» дают — 4.69, ничья оценена — в 3.91.
Несмотря на
Наш прогноз — Фора «Ромы» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.32.