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    «Волки» загрызут дерзких португальцев

    «Рома» — «Каса Пиа». Прогноз, ставка (к. 2.52) на футбол, товарищеский матч, 19 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Каса Пиа»
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    Тэмми Абрахам
    «Рома» сыграет на своем поле с «Каса Пиа» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Каса Пиа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Декабря 2022 года
    Каза Пия
  • Лиссабон
    •  Каза Пия 22:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Рома»

    Римляне проводят не лучшим образом нынешний сезон, и это еще мягко сказано. Команда сражается за выход в еврокубки, осев на 7 месте в турнирной таблице Серии А.

    Более того, «Рома» в 15 матчах чемпионата забила лишь 18 мячей. Зато оборонительные порядки дают сбой редко: 14 пропущенных мячей.

    Вот только стабильности в игре «волков» нет и в первом приближении. Выиграно всего 8 матчей из 15.

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    Свой последний поединок команда полностью провалила. «Рома» по всем статьям уступила «Кадису» (0:3).

    В этом поединке «Рома» наверняка будет действовать первым номером. Пора прерывать безвыигрышный сериал, тянущийся с начала ноября.

    «Каса Пиа»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит впечатляюще. В турнирной таблице «Каса Пиа» находится на высокой 5 позиции.

    Новичок португальской Примейра-лиги прекрасно обороняется. В 13 матчах пропущено всего лишь 10 мячей.

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    • А вот атака «Каса Пиа» выглядит не столь грозно. Игроки команды в 13 матчах забили всего лишь 13 мячей.

    Свой последний матч «Каса Пиа» провела успешно. В кубковом поединке минимально был обыгран «Трофенше».

    Наверняка португальцы не будут отсиживаться в тылах. Мотивация оказать достойное сопротивление не последнему представителю Серии А у команды огромная.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Каса Пиа» дают — 4.69, ничья оценена — в 3.91.

    Несмотря на превосходство «волков» в классе, португальцы постараются не ударить в грязь лицом.

    Наш прогноз — Фора «Ромы» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.32.

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    «Рома» — «Каса Пиа»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» загрызут дерзких португальцев
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