«Рома» сыграет на своем поле с «Каса Пиа» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Каса Пиа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Римляне проводят не лучшим образом нынешний сезон, и это еще мягко сказано. Команда сражается за выход в еврокубки, осев на 7 месте в турнирной таблице Серии А.

Более того, «Рома» в 15 матчах чемпионата забила лишь 18 мячей. Зато оборонительные порядки дают сбой редко: 14 пропущенных мячей.

Вот только стабильности в игре «волков» нет и в первом приближении. Выиграно всего 8 матчей из 15.

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Свой последний поединок команда полностью провалила. «Рома» по всем статьям уступила «Кадису» (0:3).

В этом поединке «Рома» наверняка будет действовать первым номером. Пора прерывать безвыигрышный сериал, тянущийся с начала ноября.

«Каса Пиа»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит впечатляюще. В турнирной таблице «Каса Пиа» находится на высокой 5 позиции.

Новичок португальской Примейра-лиги прекрасно обороняется. В 13 матчах пропущено всего лишь 10 мячей.

А вот атака «Каса Пиа» выглядит не столь грозно. Игроки команды в 13 матчах забили всего лишь 13 мячей.

Свой последний матч «Каса Пиа» провела успешно. В кубковом поединке минимально был обыгран «Трофенше».

Наверняка португальцы не будут отсиживаться в тылах. Мотивация оказать достойное сопротивление не последнему представителю Серии А у команды огромная.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.66.

На викторию «Каса Пиа» дают — 4.69, ничья оценена — в 3.91.

Несмотря на превосходство «волков» в классе , португальцы постараются не ударить в грязь лицом.

Наш прогноз — Фора «Ромы» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.32.