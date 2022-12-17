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    «Интер» огорошит севильцев

    «Бетис» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Интер»
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    Эдин Джеко
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 20:00 мск. «Бетис» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Декабря 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 20:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Бетис»

    Севильцы в нынешнем сезоне выглядят вполне прилично. «Бетис» находится на 6 месте в турнирной таблице Примеры.

    При этом «Бетис» не столь уверенно выглядит в атаке. В 14 матчах команда настреляла всего 17 мячей.

    При этом оборона команды действует весьма надежно. Пропущено всего 12 мячей, что является одним из лучших показателей в лиге.

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    Свой последний поединок команда провела удачно. «Бетис» сенсационно переиграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    В этом поединке «Бетис» наверняка постарается дать бой миланцам. Надежные тылы могут стать важным фактором успешного для севильцев исхода.

    «Интер»

    В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует не самые позитивные результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Интер» находится на 5 позиции.

    При этом борьба за самые высокие места еще не проиграна. Миланцы явно метят в гонку за Скудетто, вот только для этого им недостает стабильности.

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    • Оборона «Интера» является главным бичом команды. Команда пропустила в свои ворота 22 мяча.

    Свой последний матч «Интер» провел довольно успешно. В контрольной встрече был разгромлен «Зальцбург» (4:0).

    Наверняка итальянцы будут активны в атаке. Эдин Джеко и партнеры уж точно что-нибудь, да соорудят.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Бетиса» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.50.

    Миланцы по составу выглядят мощно, и наверняка сумеют вскрыть оборонительные порядки испанцев.

    Наш прогноз — Победа «Интера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.06.

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    «Бетис» — «Интер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» огорошит севильцев
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