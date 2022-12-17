«Бетис»
Севильцы в нынешнем сезоне выглядят вполне прилично. «Бетис» находится на 6 месте в турнирной таблице Примеры.
При этом «Бетис» не столь уверенно выглядит в атаке. В 14 матчах команда настреляла всего 17 мячей.
При этом оборона команды действует весьма надежно. Пропущено всего 12 мячей, что является одним из лучших показателей в лиге.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Бетис» сенсационно переиграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).
В этом поединке «Бетис» наверняка постарается дать бой миланцам. Надежные тылы могут стать важным фактором успешного для севильцев исхода.
«Интер»
В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует не самые позитивные результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Интер» находится на 5 позиции.
При этом борьба за самые высокие места еще не проиграна. Миланцы явно метят в гонку за Скудетто, вот только для этого им недостает стабильности.
Оборона «Интера» является главным бичом команды. Команда пропустила в свои ворота 22 мяча.
Свой последний матч «Интер» провел довольно успешно. В контрольной встрече был разгромлен «Зальцбург» (4:0).
Наверняка итальянцы будут активны в атаке. Эдин Джеко и партнеры уж точно что-нибудь, да соорудят.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 2.10.
На викторию «Бетиса» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.50.
Миланцы по составу выглядят мощно, и наверняка сумеют вскрыть оборонительные порядки испанцев.
Наш прогноз — Победа «Интера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.06.