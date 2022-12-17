«Байер» сыграет на своем поле с «Цюрихом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 15:00 мск. «Байер» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Немецкая команда проведет уже третий товарищеский матч в эту зимнюю паузу. Сперва «Байер» разбил «Сент-Луис Сити 2» (3:0), а затем с таким же счетом потерпел разгром от «Рейнджерс» (0:3).

«Байер» является середняком Бундеслиги, располагаясь на 12-м месте в турнирной таблице. Команде будет тяжело бороться за выход в Лигу Европы, так как отставание от 6-го места 7 очков.

В целом, команда находится в хорошей форме. Помимо победы в первом товарищеском матче, «Байер» выиграл три последних поединка в Бундеслиге. Были повержены: «Штутгарт» (2:0), «Кельн» (2:1) и «Унион Берлин» (5:0).

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Очевидно, что в грядущей игре леверкузенцы будут пытаться реабилитироваться после разгрома от «Рейнджерс».

«Цюрих»

«Цюрих» не впечатляет в чемпионате Швейцарии, где после 16-ти туров занимает лишь последнее, 10-е место в зоне вылета.

Отставание команды от безопасной девятой строчки составляет четыре очка, так что ее шансы спастись от вылета еще далеко не безнадежны.

Также коллектив выступал в еврокубках, из которых вылетел по итогам группового раунда Лиги Европы, где занял последнее место в своем квартете.

После паузы клуб обыграл австрийский «Дорнбирн» (2:1) в товарищеской встрече, но вряд ли это повод думать о высоких шансах на успех в грядущей игре.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,58. Успех гостей оценивается в 4,32, ничья — в 2,84.

Поскольку «Байер» — явный фаворит матча, можно ожидать его крупной победы.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,02.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,93. Поскольку «Байер» фаворит, а «Цюрих» выиграл два последних матча, забия по два мяча минимум, данный расклад довольно вероятен.