«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Ливерпуль» находится лишь на 6 месте в таблице АПЛ.

При этом «Ливерпуль» умудрился проиграть уже 4 раза в 14 матчах. С такой тенденцией чемпионская гонка команде Юргена Клоппа не светит.

При этом оборона команды действует не самым надежным образом. В свои ворота пропущено уже 17 мячей.

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Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ливерпуль» в товарищеском матче уступил «Лиону» (1:3).

В этом поединке «Ливерпуль» наверняка будет активен в атаке. Тем паче, состав у команды по именам весьма приличный. Один Мохаммед Салах чего стоит!

«Милан»

В нынешнем сезоне эта команда выступает ниже ожиданий. В турнирной таблице своего чемпионата «Милан» идет на 2 позиции.

Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах игроки «россонери» настреляли 29 мячей.

Да и оборона «Милана» действует не столь монолитно. Команда пропустила 15 мячей в свои ворота.

Свой последний матч «Милан» провел неудачно. «Россонери» в товарищеском матче уступили «Арсеналу» (2:1).

Наверняка миланцы максимально настроятся на этот поединок. Явно захочет огорчить свой бывший клуб и Дивок Ориги.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.97.

На викторию «Милана» дают — 3.63, ничья оценена — в 4.05.

Команда Клоппа постарается преуспеть в атаке , да и соперник вряд ли будет отсиживаться в тылах.

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.23.