«Ливерпуль»
Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Ливерпуль» находится лишь на 6 месте в таблице АПЛ.
При этом «Ливерпуль» умудрился проиграть уже 4 раза в 14 матчах. С такой тенденцией чемпионская гонка команде Юргена Клоппа не светит.
При этом оборона команды действует не самым надежным образом. В свои ворота пропущено уже 17 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ливерпуль» в товарищеском матче уступил «Лиону» (1:3).
В этом поединке «Ливерпуль» наверняка будет активен в атаке. Тем паче, состав у команды по именам весьма приличный. Один Мохаммед Салах чего стоит!
«Милан»
В нынешнем сезоне эта команда выступает ниже ожиданий. В турнирной таблице своего чемпионата «Милан» идет на 2 позиции.
Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах игроки «россонери» настреляли 29 мячей.
Да и оборона «Милана» действует не столь монолитно. Команда пропустила 15 мячей в свои ворота.
Свой последний матч «Милан» провел неудачно. «Россонери» в товарищеском матче уступили «Арсеналу» (2:1).
Наверняка миланцы максимально настроятся на этот поединок. Явно захочет огорчить свой бывший клуб и Дивок Ориги.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.97.
На викторию «Милана» дают — 3.63, ничья оценена — в 4.05.
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.23.