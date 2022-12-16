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    Голевой обмен после перерыва?

    «Ливерпуль» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.53) на футбол, товарищеский матч, 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Милан»
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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Декабря 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:30 Милан Милан
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    «Ливерпуль»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Ливерпуль» находится лишь на 6 месте в таблице АПЛ.

    При этом «Ливерпуль» умудрился проиграть уже 4 раза в 14 матчах. С такой тенденцией чемпионская гонка команде Юргена Клоппа не светит.

    При этом оборона команды действует не самым надежным образом. В свои ворота пропущено уже 17 мячей.

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ливерпуль» в товарищеском матче уступил «Лиону» (1:3).

    В этом поединке «Ливерпуль» наверняка будет активен в атаке. Тем паче, состав у команды по именам весьма приличный. Один Мохаммед Салах чего стоит!

    «Милан»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает ниже ожиданий. В турнирной таблице своего чемпионата «Милан» идет на 2 позиции.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах игроки «россонери» настреляли 29 мячей.

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    • Да и оборона «Милана» действует не столь монолитно. Команда пропустила 15 мячей в свои ворота.

    Свой последний матч «Милан» провел неудачно. «Россонери» в товарищеском матче уступили «Арсеналу» (2:1).

    Наверняка миланцы максимально настроятся на этот поединок. Явно захочет огорчить свой бывший клуб и Дивок Ориги.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Милана» дают — 3.63, ничья оценена — в 4.05.

    Команда Клоппа постарается преуспеть в атаке, да и соперник вряд ли будет отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.23.

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    «Ливерпуль» — «Милан»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
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